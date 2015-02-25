В школах Тюменского района объявлен карантин

Как сообщили на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии Тюменского района главный врач Областной больницы № 19 Андрей Патрикеев и начальник управления образования Ольга Зимина, карантин в школах Тюменского района продлится с 25 февраля по 9 марта, сообщает районное управление информационной политики.