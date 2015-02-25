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В школах Тюменского района объявлен карантин

25 февраля 2015, 09:16
В общеобразовательных учреждениях Тюменского района из-за превышения эпидпорога заболеваемости ОРВИ приостановлен учебный процесс.
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Тюмень

Как сообщили на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии Тюменского района главный врач Областной больницы № 19 Андрей Патрикеев и начальник управления образования Ольга Зимина, карантин в школах Тюменского района продлится с 25 февраля по 9 марта, сообщает районное управление информационной политики.

Напомним, когда 7 школ области закрыли на карантин по причине превышения заболеваемости ОРВИ, в Тюменском районе карантина не было. А в областном центре школы закрыли первоначально с 13 по 23 февраля, но позже продлили карантин до 1 марта 2015 года.

Добавим, что на карантин решено закрыть не только школы Тюменского района, но и районные учреждения дополнительного образования.

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