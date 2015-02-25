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В России упростили получение страховки для травмированных в ДТП

25 февраля 2015, 10:43
Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, которое даст возможность гражданам, пострадавшим в ДТП, получить страховую выплату по договору ОСАГО по упрощенной и оперативной схеме.

«Гражданам не придется дожидаться окончания лечения, чтобы возместить по договору ОСАГО понесенные на лечение расходы. Страховая выплата за причинение вреда здоровью будет произведена страховщиком по нормативам на основании медицинских документов, в которых указаны характер и степень повреждения здоровья, и документов, подтверждающих факт ДТП» — говорится в документе, размещенном на сайте Кабмина.

При этом, если потерпевшему будут установлены более серьезные характер и степень повреждения здоровья, инвалидность либо расходы на лечение превысят размер ранее произведенной страховой выплаты, потерпевшему будет дополнительно произведена страховая выплата в пределах страховой суммы, размер которой с 1 апреля 2015 года составит 500 тысяч рублей.

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