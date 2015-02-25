В России упростили получение страховки для травмированных в ДТП

«Гражданам не придется дожидаться окончания лечения, чтобы возместить по договору ОСАГО понесенные на лечение расходы. Страховая выплата за причинение вреда здоровью будет произведена страховщиком по нормативам на основании медицинских документов, в которых указаны характер и степень повреждения здоровья, и документов, подтверждающих факт ДТП» — говорится в документе, размещенном на сайте Кабмина.