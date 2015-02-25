Тюменский лыжник побежит индивидуальную гонку в Фалуне

Как сообщает АСН «Тюменская арена», Белов на дистанции стартует под 69-м номером. На чемпионате тюменец принимал участие в скиатлоне и показал восьмой результат.
Помимо Белова в гонке под 27-м номером стартует югорчанин Сергей Устюгов. Ранее на шведской трассе в спринте он дошел до четвертьфинала. Еще один представитель Ханты-Мансийска Александр Легков побежит в Фалуне свою первую гонку. Он стартует 49-м.
Также титул чемпиона мира в этой дисциплине, завоеванный в Италии год назад, будет защищать норвежец Питер Нортуг. В Фалуне он уже завоевал две золотые медали.