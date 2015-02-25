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Тюменский лыжник побежит индивидуальную гонку в Фалуне

25 февраля 2015, 14:27
В шведском Фалуне продолжается Чемпионат мира по лыжным видам спорта. Сегодня, 25 февраля, на старт индивидуальной мужской гонки на 15 км. свободным стилем выйдут 86 спортсменов, включая тюменского лыжника Евгения Белова.

Как сообщает АСН «Тюменская арена», Белов на дистанции стартует под 69-м номером. На чемпионате тюменец принимал участие в скиатлоне и показал восьмой результат.

Помимо Белова в гонке под 27-м номером стартует югорчанин Сергей Устюгов. Ранее на шведской трассе в спринте он дошел до четвертьфинала. Еще один представитель Ханты-Мансийска Александр Легков побежит в Фалуне свою первую гонку. Он стартует 49-м.

Также титул чемпиона мира в этой дисциплине, завоеванный в Италии год назад, будет защищать норвежец Питер Нортуг. В Фалуне он уже завоевал две золотые медали.

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