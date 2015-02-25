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Следствие: сбросившаяся с Моста влюбленных пенсионерка покончила с собой

25 февраля 2015, 13:47
Следователи закончили проверку по факту гибели тюменки, сбросившейся с Моста влюбленных. Установлено, что никаких преступлений в отношении пенсионерки не совершалось, она покончила жизнь самоубийством.
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Тюмень

Следователи закончили проверку по факту гибели тюменки, сбросившейся с Моста влюбленных. Установлено, что никаких преступлений в отношении пенсионерки не совершалось, она покончила жизнь самоубийством.

Напомним, утром 19 февраля дворник обнаружил под Мостом влюбленных на набережной Туры тело женщины пенсионного возраста без признаков насильственной смерти.

В ходе проверки следователи установили личность погибшей. Ею оказалась жительница города Тюмени 1953 года рождения. Следователем были опрошены родные и близкие женщины.

«Согласно первоначальным результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть пенсионерки наступила в результате травм, полученных при падении с моста», — рассказали корреспонденту Nashgorod.ru в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Там отметили, что по итогам проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, поскольку установлено, что в отношении тюменки какого-либо преступления не совершалось.

Добавим, что по неофициальным данным, пенсионерка ранее неоднократно высказывала мысли о суициде.

#Новости#Самоубийства#Тюмень#Таня#Происшествия
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