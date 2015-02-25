Почти 300 тысяч рублей каждый тюменец потратил в 2014 году

Как сообщает пресс-служба администрации города Тюмени, в минувшем году товарооборот в Тюмени составил 202 млрд. рублей. Если сравнить этот показатель с 2013 годом, а он был равен 183,5 млрд. рублей (271 тыс. рублей соответственно), то можно сделать вывод, что каждый горожанин тратил в магазинах и на рынках города на 19 тысяч рублей больше.