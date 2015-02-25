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Почти 300 тысяч рублей каждый тюменец потратил в 2014 году

25 февраля 2015, 16:45
В 2014 году в среднем каждый тюменец потратил на покупки 290 тысяч рублей.
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Тюмень

Как сообщает пресс-служба администрации города Тюмени, в минувшем году товарооборот в Тюмени составил 202 млрд. рублей. Если сравнить этот показатель с 2013 годом, а он был равен 183,5 млрд. рублей (271 тыс. рублей соответственно), то можно сделать вывод, что каждый горожанин тратил в магазинах и на рынках города на 19 тысяч рублей больше.

На покупательную способность повлияла среднемесячная заработная плата, которая в прошлом году в городских организациях выросла, составив в среднем 43 369 рублей. Эти данные сегодня прозвучали на отраслевом совещании в администрации города Тюмени, где специалисты департамента потребительского рынка подвели итоги развития отрасли в 2014 году.

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