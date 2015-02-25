Осужден тюменец, планировавший продавать «соль» на севере

Тюменский районный суд вынес приговор 21-летнему жителю областного центра Василию Бабину. Он признан виновным по ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (приготовление к незаконному сбыту наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
По версии следствия, Бабин с августа 2014 года промышлял в Тюмени реализацией наркотических средств. Познакомившись в Интернете с поставщиком опасного вещества, он через систему тайников получал партии наркотиков, которые в дальнейшем более мелкими дозами продавал наркоманам. В сентябре Бабин должен был получить большую партию «соли» для продажи в Салехарде или в Сургуте.
«26 сентября молодой человек на автомобиле Ford Focus под управлением своего знакомого приехал к тайнику, расположенному в поле на 9 км автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский. В тайнике он забрал приготовленные для реализации наркотики. При выезде автомобиля с поля на трассу он был остановлен сотрудниками ДПС, которые при досмотре под передним пассажирским сидением изъяли более 1 кг „соли“. При задержании Бабин находился в наркотическом опьянении», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
Суд назначил молодому человеку пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.