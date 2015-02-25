nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Осужден тюменец, планировавший продавать «соль» на севере

25 февраля 2015, 16:26
Тюменский районный суд вынес приговор 21-летнему жителю областного центра Василию Бабину. Он признан виновным по ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (приготовление к незаконному сбыту наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
Сюжет
Тюмень

Тюменский районный суд вынес приговор 21-летнему жителю областного центра Василию Бабину. Он признан виновным по ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (приготовление к незаконному сбыту наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, Бабин с августа 2014 года промышлял в Тюмени реализацией наркотических средств. Познакомившись в Интернете с поставщиком опасного вещества, он через систему тайников получал партии наркотиков, которые в дальнейшем более мелкими дозами продавал наркоманам. В сентябре Бабин должен был получить большую партию «соли» для продажи в Салехарде или в Сургуте.

«26 сентября молодой человек на автомобиле Ford Focus под управлением своего знакомого приехал к тайнику, расположенному в поле на 9 км автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский. В тайнике он забрал приготовленные для реализации наркотики. При выезде автомобиля с поля на трассу он был остановлен сотрудниками ДПС, которые при досмотре под передним пассажирским сидением изъяли более 1 кг „соли“. При задержании Бабин находился в наркотическом опьянении», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Суд назначил молодому человеку пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

#Новости#Тюмень#Наркотики#Таня#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25