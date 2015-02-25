Осужден тюменец, планировавший продавать «соль» на севере

«26 сентября молодой человек на автомобиле Ford Focus под управлением своего знакомого приехал к тайнику, расположенному в поле на 9 км автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский. В тайнике он забрал приготовленные для реализации наркотики. При выезде автомобиля с поля на трассу он был остановлен сотрудниками ДПС, которые при досмотре под передним пассажирским сидением изъяли более 1 кг „соли“. При задержании Бабин находился в наркотическом опьянении», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.