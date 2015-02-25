Объем платных медицинских услуг вырос на 20% в 2014 году

«За 2014 год объем платных услуг вырос более чем на 20%, что свидетельствует о замещении бесплатной медицинской помощи платной», — сказал Филипенко.
Он уточнил, что в прошлом году, согласно отдельным проверкам, Счетной палатой выявлены нарушения в формировании и реализации программ на сумму свыше 23,5 миллиарда рублей.
В феврале в докладе о человеческом развитии в РФ, подготовленном Аналитическим центром при правительстве РФ, сообщалось, что более половины пациентов российских больниц вынуждены платить за лечение в стационарах, 30% — за амбулаторно-поликлиническую помощь, 65% — за стоматологические услуги.
Эксперты, готовившие доклад, констатировали увеличение доли платных медицинских услуг, оказываемых в России, «причем в хаотичной и неконтролируемой форме, когда неожиданно и непрозрачно вводится плата за услуги, которые формально должны предоставляться бесплатно».
Фото: torange.ru