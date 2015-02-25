Объем платных медицинских услуг вырос на 20% в 2014 году

В феврале в докладе о человеческом развитии в РФ, подготовленном Аналитическим центром при правительстве РФ, сообщалось, что более половины пациентов российских больниц вынуждены платить за лечение в стационарах, 30% — за амбулаторно-поликлиническую помощь, 65% — за стоматологические услуги.