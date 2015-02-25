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Любители фитнеса съедутся в Тюмень на «Фитнес-Олимпиаду»

25 февраля 2015, 15:14
В конце этой недели Тюмень примет главное событие в мире фитнеса на территории Уральского федерального округа — «Фитнес-Олимпиаду». В рамках мероприятия с 27 февраля по 1 марта пройдут мастер-классы, семинары, научно-практическая конференция и конкурс «Лучший Фитнес-инструктор».

Первая «Фитнес-Олимпиада» состоялась в прошлом году в Челябинске. В ней приняли участие более тысячи человек из различных городов УрФО, сообщают организаторы мероприятия.

По программе олимпиады первый день будет отведен на научно-практическую работу. В стенах Тюменской государственной медицинской академии пройдет конференция «Время науки в фитнесе». Темы докладов будут затрагивать диетологию, психологические аспекты фитнес-занятий, реабилитационные программы, методику ЛФК и прочего. Докладчиками выступят научные деятели, профессора и доктора наук, сотрудники Тюменской Медицинской Академии, а также эксперты из Москвы и Санкт-Петербурга. Начало конференции в 10 часов утра.

Во второй день, 28 февраля, начнется практическая часть. На территории Легкоатлетического манежа (ул. Луначарского, 12) пройдут мастер-классы и йога-марафон, а также показательные тренировки в кросс-фите, воркауте, боевых искусствах. Помимо выступлений команды различных фитнес-клубов попробуют сдать нормативы ГТО и посоревнуются за звание самого спортивного фитнес-клуба 2015 года. Как подчеркивают организаторы мероприятия, участвовать в конкурсных программах приглашены не профессионалы, а любители фитнеса.

Завершится трехдневная программа гала-концертом в Колледже искусств. Команды конкурсантов выступят в четырех номинациях: танцевальные направления, детский фитнес, танцевальная аэробика, степ-аэробика и фитнес-реабилитация. В каждой номинации будут определены победители, а Лучший инструктор по результатам компетентного судейства получит главный приз: кубок Фитнес-Олимпиады Тюмени и путевку в г. Римини, Италия, на ежегодную конференцию. Также, в этот день будут определены победители в номинациях «Лучший персональный тренер 2015», «Лучший фитнес-клиент 2015».

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