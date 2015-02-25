Любители фитнеса съедутся в Тюмень на «Фитнес-Олимпиаду»

Завершится трехдневная программа гала-концертом в Колледже искусств. Команды конкурсантов выступят в четырех номинациях: танцевальные направления, детский фитнес, танцевальная аэробика, степ-аэробика и фитнес-реабилитация. В каждой номинации будут определены победители, а Лучший инструктор по результатам компетентного судейства получит главный приз: кубок Фитнес-Олимпиады Тюмени и путевку в г. Римини, Италия, на ежегодную конференцию. Также, в этот день будут определены победители в номинациях «Лучший персональный тренер 2015», «Лучший фитнес-клиент 2015».