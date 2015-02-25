«Дом.ru» и Paramount Comedy зовут озвучить в эфире любимый сериал

Paramount Comedy — российский развлекательный телеканал, показывающий комедийные сериалы, ситкомы, стендап и анимации. Канал транслирует культовые современные шоу — «Теория большого взрыва» и «Как я встретил вашу маму» в авторской озвучке по версии Кураж-Бамбей, «Южный парк» в озвучке Жени Рыбова, а также полюбившиеся зрителям сериалы «Друзья», «Две девицы на мели», «Майк и Молли», «Бывает и хуже» и многие другие. С апреля 2014 года канал доступен в HD-формате всем Абонентам цифрового телевидения «Дом.ru TV», включая жителей Тюмени и других городов — Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Уфы.