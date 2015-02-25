«Дом.ru» и Paramount Comedy зовут озвучить в эфире любимый сериал

Чтобы принять участие в конкурсе, достаточно до 21 марта зайти на сайт http://voice.obosmeisya.ru, авторизоваться через аккаунт «ВКонтакте» или Facebook, указать номер договора с «Дом.ru» и записать свой голос (можно вместе с видео) с помощью специального flash-приложения. Участник может выбрать любой из представленных 2-минутных фрагментов из таких популярных сериалов, как «Теория большого взрыва», «Как я встретил вашу маму», «Друзья», «Две девицы на мели».
Победителя определит жюри конкурса, итоги и имена обладателей призов будут объявлены на сайте www.domru.ru и obosmeisya.ru 22 марта 2015 года.
Стать голосом любимого героя — Шелдона из «Теории большого взрыва» или Росса из «Друзей» — сможет любой желающий, ценные призы (консоль, наушники, монопод) предусмотрены только для Клиентов «Дом.ru».
Paramount Comedy — российский развлекательный телеканал, показывающий комедийные сериалы, ситкомы, стендап и анимации. Канал транслирует культовые современные шоу — «Теория большого взрыва» и «Как я встретил вашу маму» в авторской озвучке по версии Кураж-Бамбей, «Южный парк» в озвучке Жени Рыбова, а также полюбившиеся зрителям сериалы «Друзья», «Две девицы на мели», «Майк и Молли», «Бывает и хуже» и многие другие. С апреля 2014 года канал доступен в HD-формате всем Абонентам цифрового телевидения «Дом.ru TV», включая жителей Тюмени и других городов — Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Уфы.