Водитель снегохода погиб, врезавшись в дерево

Около полудня на перекрестке улиц 9 января и Куйбышева столкнулись «Газель» грузовой фургон и Toyota Land Cruiser. 29-летний водитель «Газели» находился в состоянии алкогольного опьянения, в августе прошлого года он уже был лишен права управления автомобилем за пьяную езду. Однако водительское удостоверение мужчина не сдал, он говорит, что не знал, что лишен права управления автомобилем.