Водитель снегохода погиб, врезавшись в дерево

Тяжелый снегоход упал на 44-летнего водителя, он погиб. Обнаружили мужчину только утром. Водительского удостоверения у владельца снегохода на его управление не имелось. Всю ночь рядом с опрокинувшимся снегоходом просидела собака, охраняя хозяина.
Пьяные водители в праздничный день спровоцировали две дорожных аварии, в обоих случаях в автомобилях рядом с нетрезвыми водителями находились пассажирки. Ночью 48-летний водитель «Лады» 99-й модели на Республики, 142 не смог выбрать безопасную дистанцию, «Лада» въехала в автомобиль Chevrolet Cruze. 38-летняя пассажирка «Лады» получила ушиб грудной клетки.
Около полудня на перекрестке улиц 9 января и Куйбышева столкнулись «Газель» грузовой фургон и Toyota Land Cruiser. 29-летний водитель «Газели» находился в состоянии алкогольного опьянения, в августе прошлого года он уже был лишен права управления автомобилем за пьяную езду. Однако водительское удостоверение мужчина не сдал, он говорит, что не знал, что лишен права управления автомобилем.
Как сообщает Госавтоинспекция области, теперь ему грозит ответственность за повторное управление транспортом в нетрезвом виде, в виде лишения права управления на срок 3 года и штраф 50 тысяч рублей. Водитель «Газели» получил рваную рану колена, у 35-летней нетрезвой пассажирки этого автомобиля ушиб челюсти. Водитель Toyota получил перелом ребер, у 54-летнего пассажира иномарки травма головы.
4 ДТП вчера случились в Тюмени из-за несоответствия выбранной водителями скорости конкретным дорожным условиям. Три автомобиля столкнулись в восьмом часу вечера на Республики,85 Mitsubishi, Hyundai и «Лада» 99-й модели. Предварительно, аварию спровоцировал 29-летний водитель Mitsubishi, 51-летняя пассажирка этой машины получила сотрясение головного мозга.