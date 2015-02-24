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В Тюмени создадут молодежную администрацию города

24 февраля 2015, 12:20
В апреле текущего года в Тюмени появится «Молодежная администрация». Этот общественный проект призван привлечь и реализовать инициативы молодых жителей города, а также в ходе семинаров и обучения дать им навыки муниципального администрирования.

Как сообщает пресс-служба администрации Тюмени, членом молодежного коллектива управленцев могут стать любые желающие в возрасте от 18 до 30 лет при наличии российского гражданства.

Мастер-классы и обучающие семинары для участников проекта будут вести представители администрации, законодательной власти, а также руководители тюменских предприятий и ведущие ученые. Для удобства обучения процесс будет проходить в специально сформированных комиссиях по тематическим предпочтениям участников. К примеру, будут созданы комиссии по социально-экономическим проблемам города, вопросам спорта и молодежной политики и другим вопросам.

Наиболее активных участников проекта, зарекомендовавших себя в период обучения, ждет участие в следующем этапе «Стажировка», где они смогут реализовать свои проекты с привлечением ресурсов муниципалитета.

Коллектив «Молодежной администрации» составит не более 90 человек, перед этим претендентам предстоит пройти конкурсный отбор. Об условиях участия можно узнать на интернет-ресурсах проекта: «Мой портал» и детского центра «ГРАНТ». Необходимые для участия документы следует предоставить до 31 марта.

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