В Тюмени создадут молодежную администрацию города

Мастер-классы и обучающие семинары для участников проекта будут вести представители администрации, законодательной власти, а также руководители тюменских предприятий и ведущие ученые. Для удобства обучения процесс будет проходить в специально сформированных комиссиях по тематическим предпочтениям участников. К примеру, будут созданы комиссии по социально-экономическим проблемам города, вопросам спорта и молодежной политики и другим вопросам.