В области лидирует смертность от болезней сердца

«Показатель смертности вследствие сердечно-сосудистых заболеваний в 2014 году составил 600 человек на 100 тысяч населения. В странах Европы, хотя, наверное, не совсем корректно сравнивать условия проживания во Франции, Испании, это 150–250 человек на 100 тысяч населения. То есть наши показатели смертности в два три раза выше», — сказал он.