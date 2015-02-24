В области лидирует смертность от болезней сердца

Как рассказал на пресс-конференции руководитель областного кардиологического диспансера областной клинической больницы № 1 Сергей Шалаев, 53% всех случаев смерти обусловлены заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
«Показатель смертности вследствие сердечно-сосудистых заболеваний в 2014 году составил 600 человек на 100 тысяч населения. В странах Европы, хотя, наверное, не совсем корректно сравнивать условия проживания во Франции, Испании, это 150–250 человек на 100 тысяч населения. То есть наши показатели смертности в два три раза выше», — сказал он.
Сергей Шалаев отметил, что по двум основным группам сердечно-сосудистых заболеваний: ишемическая болезнь сердца и острые нарушения мозгового кровообращения — цереброваскулярные заболевания наблюдается благоприятная тенденция и снижение смертности на 1%. Тем не менее, вся смертность не изменилась за счет группы прочих заболеваний.
Кроме того, по РФ и Тюменской области наблюдается рост острых пневмоний и болезней ЖКТ как причин смертности населения. «Молодые люди в возрасте 21–22 года с тяжелейшей пневмонией, кот практически находятся в терминальном состоянии», — добавил он.
Фото: masterotvetov.com