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В области лидирует смертность от болезней сердца

24 февраля 2015, 15:56
Сердечно-сосудистые заболевания сохраняют позиции основной причины смертности взрослого населения Тюменской области.
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Тюмень

Как рассказал на пресс-конференции руководитель областного кардиологического диспансера областной клинической больницы № 1 Сергей Шалаев, 53% всех случаев смерти обусловлены заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

«Показатель смертности вследствие сердечно-сосудистых заболеваний в 2014 году составил 600 человек на 100 тысяч населения. В странах Европы, хотя, наверное, не совсем корректно сравнивать условия проживания во Франции, Испании, это 150–250 человек на 100 тысяч населения. То есть наши показатели смертности в два три раза выше», — сказал он.

Сергей Шалаев отметил, что по двум основным группам сердечно-сосудистых заболеваний: ишемическая болезнь сердца и острые нарушения мозгового кровообращения — цереброваскулярные заболевания наблюдается благоприятная тенденция и снижение смертности на 1%. Тем не менее, вся смертность не изменилась за счет группы прочих заболеваний.

Кроме того, по РФ и Тюменской области наблюдается рост острых пневмоний и болезней ЖКТ как причин смертности населения. «Молодые люди в возрасте 21–22 года с тяжелейшей пневмонией, кот практически находятся в терминальном состоянии», — добавил он.

Фото: masterotvetov.com

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