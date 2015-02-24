Тюменца будут судить за гибель его семьи при пожаре на Колхозной

Вечером 17 сентября из-за замыкания случился пожар. Как отмечают в прокуратуре, огонь, распространившись по всей горючей загрузке, уничтожил пристрой, в котором находилась вся семья Демакова. Решетки на окнах не позволили людям выбраться на улицу из горящего строения. Погибли трое детей — четырехлетние близнецы и 11-летняя девочка, а также их 36-летняя мать и 58-летняя бабушка. Главы семьи дома не было, он отлучился по делам.