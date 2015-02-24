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Тюменца будут судить за гибель его семьи при пожаре на Колхозной

24 февраля 2015, 11:36
В Тюмени направлено в суд уголовное дело в отношении 44-летнего Сергея Демакова — мужчины, чья семья погибла в страшном пожаре, произошедшем в сентябре прошлого года на улице Колхозной. Он обвиняется по ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
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Тюмень

В Тюмени направлено в суд уголовное дело в отношении 44-летнего Сергея Демакова — мужчины, чья семья погибла в страшном пожаре, произошедшем в сентябре прошлого года на улице Колхозной. Он обвиняется по ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Сергей Демаков с семьей проживал в пристрое к дому № 150 по улице Колхозной. Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, несколько лет назад мужчина самовольно установил электросчетчик, а также провел электропроводку, что впоследствии и стало причиной гибели его семьи.

Вечером 17 сентября из-за замыкания случился пожар. Как отмечают в прокуратуре, огонь, распространившись по всей горючей загрузке, уничтожил пристрой, в котором находилась вся семья Демакова. Решетки на окнах не позволили людям выбраться на улицу из горящего строения. Погибли трое детей — четырехлетние близнецы и 11-летняя девочка, а также их 36-летняя мать и 58-летняя бабушка. Главы семьи дома не было, он отлучился по делам.

Прокуратура утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела суд для рассмотрения по существу. Санкция ч.3 ст. 219 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок 7 лет.

#Новости#Пожары#Тюмень#Таня#Происшествия
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