Тюменца будут судить за гибель его семьи при пожаре на Колхозной

В Тюмени направлено в суд уголовное дело в отношении 44-летнего Сергея Демакова — мужчины, чья семья погибла в страшном пожаре, произошедшем в сентябре прошлого года на улице Колхозной. Он обвиняется по ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Сергей Демаков с семьей проживал в пристрое к дому № 150 по улице Колхозной. Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, несколько лет назад мужчина самовольно установил электросчетчик, а также провел электропроводку, что впоследствии и стало причиной гибели его семьи.
Вечером 17 сентября из-за замыкания случился пожар. Как отмечают в прокуратуре, огонь, распространившись по всей горючей загрузке, уничтожил пристрой, в котором находилась вся семья Демакова. Решетки на окнах не позволили людям выбраться на улицу из горящего строения. Погибли трое детей — четырехлетние близнецы и 11-летняя девочка, а также их 36-летняя мать и 58-летняя бабушка. Главы семьи дома не было, он отлучился по делам.
Прокуратура утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела суд для рассмотрения по существу. Санкция ч.3 ст. 219 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок 7 лет.