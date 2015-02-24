Тюменский дзюдоист завоевал «серебро» Гран-при в Дюссельдорфе

До завоевания серебряной медали на Гран-при Занкишиев становился победителем юниорского чемпионата мира, а также недавнего первенства Европы среди спортсменов до 23 лет. Первая награда во взрослом первенстве мира позволила вчерашнему юниору Казбеку Занкишиеву существенно улучшить свой международный рейтинг. До «серебра» в Дюссельдорфе он занимал 120 позицию в рейтинге Международной федерации дзюдо (IJF), теперь вполне может претендовать на 60-е место.