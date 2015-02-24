Тюменский дзюдоист завоевал «серебро» Гран-при в Дюссельдорфе

В воскресенье, 22 февраля, Занкишиев блестяще провел пять встреч предварительного турнира, одолев «иппонами» представителей ОАЭ, Голландии, Алжира и Испании. Завершением победной серии стал такой же уверенный «иппон» в полуфинале над дважды серебряным призером мира Даики Нишияма из Японии.
В главной встрече с более опытным Липартелиани спортсмен сумел уйти с коронного подхвата соперника, однако, после получил два замечания и на четвертой минуте встречи пропустил атаку, стоившую золота Гран-при, сообщает пресс-служба Федерации дзюдо России.
До завоевания серебряной медали на Гран-при Занкишиев становился победителем юниорского чемпионата мира, а также недавнего первенства Европы среди спортсменов до 23 лет. Первая награда во взрослом первенстве мира позволила вчерашнему юниору Казбеку Занкишиеву существенно улучшить свой международный рейтинг. До «серебра» в Дюссельдорфе он занимал 120 позицию в рейтинге Международной федерации дзюдо (IJF), теперь вполне может претендовать на 60-е место.
Еще один представитель ЦОП «Тюмень-дзюдо» Иван Воробьев, выступавший в категории до 81 кг., остался без наград. Во втором круге турнира он пропустил бросок грека Мустопулоса и выбыл из борьбы.
Фото: Тамаш Захоны (IJF)