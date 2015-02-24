Наркодельцы зарабатывали на героине по 100 тысяч рублей в неделю

Как сообщили в пресс-службе Управления ФСКН России по Тюменской области, при обыске в гараже у одного из организаторов преступного бизнеса было обнаружено и изъято более 1,3 тысяч средне-разовых доз героина, приготовленных для сбыта. Денежный оборот наркодельцов составлял около 100 тысяч рублей в неделю.