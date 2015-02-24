Наркодельцы зарабатывали на героине по 100 тысяч рублей в неделю

Сотрудниками оперативной службы УФСКН Росси по Тюменской области задержана организованная преступная группа, четверо членов которой занимались сбытом высококонцентрированного героина. Задержание осуществлялось одновременно в двух городах — Тюмени и Тобольске.
Как сообщили в пресс-службе Управления ФСКН России по Тюменской области, при обыске в гараже у одного из организаторов преступного бизнеса было обнаружено и изъято более 1,3 тысяч средне-разовых доз героина, приготовленных для сбыта. Денежный оборот наркодельцов составлял около 100 тысяч рублей в неделю.
В настоящий момент в отношении преступной группы возбуждено уголовное дело, участники заключены под стражу, ведется следствие. Отметим, что все четверо ранее судимы за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.
Наркополицейские призывают жителей города Тюмени и области к сотрудничеству в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Любая информация, связанная с совершением преступлений в этой сфере, принимается круглосуточно по телефону доверия: 27-00-00. Анонимность гарантируется. Также звонки принимаются по телефону единого антинаркотического номера ФСКН России 8-800-345-67-89. Звонок бесплатный. Онлайн-обращения можно оставить в разделе «Интернет-приемная» на официальном сайте управления.