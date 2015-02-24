На трассе Тюмень-Омск в ДТП погибли две женщины

Еще одна трагедия произошла утром в пятницу, 20 февраля, на 701 км автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск. Водитель, мужчина 1963 года рождения, водительский стаж 26 лет, управляя автомобилем ВАЗ при выезде с автозаправочной станции не справился с управлением, допустил занос и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом HAGER под управлением водителя, мужчины 1957 года рождения, водительский стаж 38 лет.