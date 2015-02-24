nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

На трассе Тюмень-Омск в ДТП погибли две женщины

24 февраля 2015, 11:00
Трагедия произошла вечером в минувшее воскресенье, 22 февраля, на автодороге Тюмень — Омск. В результате столкновения ВАЗ-2101 и ВАЗ-2110 погибли две женщины.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД Омской области, авария произошла на 541 км автодороги. Погибшие женщины были пассажирками автомобилей. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются в ходе проверки.

Еще одна трагедия произошла утром в пятницу, 20 февраля, на 701 км автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск. Водитель, мужчина 1963 года рождения, водительский стаж 26 лет, управляя автомобилем ВАЗ при выезде с автозаправочной станции не справился с управлением, допустил занос и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом HAGER под управлением водителя, мужчины 1957 года рождения, водительский стаж 38 лет.

В результате ДТП, как сообщает пресс-служба регионального ведомства, водитель ВАЗа от полученных телесных повреждений скончался в медицинском учреждении.

#Новости#Автомобили#Происшествия#Транспорт#Маша#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25