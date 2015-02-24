МВД запретило переоборудовать автомобили

МВД России выпустило приказ № 1123, снимающий с ведомства функцию выдачи разрешений на переоборудование автомобилей. Этот приказ уже вступил в силу и отменил действие всех предыдущих в данной сфере.
Данное нововведение касается довольно большого круга граждан. Например, тех, кто ставит ксенон. А еще инвалидов, которым необходимо ручное управление. Или автошкол, которые обязаны оборудовать свои автомобили дополнительными педалями и зеркалами. Раньше для такого переоборудования достаточно было разрешения ГИБДД. Но сейчас — в связи со вступлением в силу нового приказа МВД — ситуация подвисла.
Опасность состоит в том, что в отличие от ГИБДД, являющейся крупнейшей сетью предоставления госуслуг, в части регионов и населенных пунктов может просто не оказаться коммерческих компаний, где могли бы проверить тюнингованный или любой переоборудованный автомобиль на предмет соответствия требованиям безопасности.
Регламент, который расставит все точки над i, в МВД обещают выпустить в конце марта. Еще раньше, «буквально на днях», ведомство планирует опубликовать некие разъяснения, как поступать в той или иной ситуации.
Таким образом ведомство сокращает свои затратные функции, а ГИБДД изыскивает способы переложить эту сферу ответственности на чужие плечи. В итоге ГИБДД отказывается от функции проверки соответствия автомобиля техническим нормам, которые должны проводиться еще на уровне компетентных организаций. Эти организации должны выдавать соответствующие заключения. У ГИБДД остается только контролирующая функция: сверить номера в бумагах с тем, что выгравировано на той или иной детали.