МВД запретило переоборудовать автомобили

Таким образом ведомство сокращает свои затратные функции, а ГИБДД изыскивает способы переложить эту сферу ответственности на чужие плечи. В итоге ГИБДД отказывается от функции проверки соответствия автомобиля техническим нормам, которые должны проводиться еще на уровне компетентных организаций. Эти организации должны выдавать соответствующие заключения. У ГИБДД остается только контролирующая функция: сверить номера в бумагах с тем, что выгравировано на той или иной детали.