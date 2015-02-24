Муниципальное предприятие задолжало энергетикам более 13 млн рублей

«Объекты Заводоуковского ЖКХ — комплекс очистных сооружений, производственные базы, котельные, скважины и многое другое, — комментирует директор Южного управления Тюменьэнергосбыта — филиала ОАО «ЭК „Восток“ Дмитрий Гуменюк. — Исполнительное производство по этому должнику ведется с прошлого года. Часть задолженности погашена. Однако текущее потребление, которое в отопительный период в среднем составляет 3 миллиона рублей, не оплачивается с ноября 2014 года. Поэтому долг предприятия растет. В помещения офиса, базу и гаражи поставку электроэнергии мы уже прекратили. Кроме того, вместо решения вопроса погашения долга перед энергетиками руководство Заводоуковского ЖКХ растрачивает деньги предприятия, снабжая базу ЖКХ с ноября прошлого года электричеством посредством генератора. Это влечет за собой расходы, превышающие в разы стоимость электроэнергии, поставляемой гарантирующим поставщиком».
Энергетики неоднократно обращались с исковыми требованиями в суд. Все они удовлетворены в полном объеме. Исполнительные документы переданы на принудительное взыскание в службу судебных приставов. Судебные приставы наложили арест на часть имущества. В соответствии ст. 85, 87 ФЗ-229 «Об исполнительном производстве» имущество, на которое обращено взыскание, подлежит оценке с последующей передачей на реализацию.
Также руководство Заводоуковского ЖКХ понесло дополнительные расходы в размере 500 тысяч рублей (госпошлина, проценты на даты подачи исков и дополнительные проценты по исполнительным листам) в связи с нежеланием проведения своевременных расчетов Сейчас готовятся новые иски. Также направлены письма с описанием сложившейся ситуации в Департамент ЖКХ Тюменской области и заявление в прокуратуру.
Арест имущества и денежных средств — не единственная мера взыскания долгов с неплательщиков. Согласно действующему законодательству судебные приставы могут вынести постановление об ограничении выезда за пределы Российской Федерации, а также наложить арест на любые виды доходов.