Кomandor начинает «Акцию 2в1»

3) Позвоните в справочную службу Komandor: 8 (3452) 500–113 / сообщите администратору инфо-линии о желании заказать шкаф-купе по акции «2в1» / оставьте свои контактные данные и в каком салоне адресно удобно будет оформить заказ / с вами сам свяжется Менеджер фирменного салона Komandor и подробно проконсультирует, как оформить заказ.