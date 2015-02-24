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Кomandor начинает «Акцию 2в1»

24 февраля 2015, 09:37
В период весенних праздников вам предоставляется уникальная возможность выгодно приобрести сразу два изделия Komandor!

Только с 22 февраля по 9 марта сделай сразу два заказа и получи скидку 20%*. Или один заказ со скидкой 15%*.

Создай себе и своим близким весеннее настроение нужным подарком!

«Вместе выгодно всегда!»

Спешите! Срок Акции ограничен: с 22 февраля по 9 марта.

Позвоните прямо сейчас по телефону 500–113 или обратитесь в адрес фирменного салона в Тюмени.

Спешите заказать безопасный шкаф-купе по невероятно выгодной цене.

Запишитесь на замер несколькими способами:

1) Через сайт фирменной сети салонов Komandor: нажмите здесь «вызвать замерщика» — в поле «адрес» укажите дополнительно «Акция 2 в 1».

2) Выберите фирменный салон Komandor самостоятельно: адреса всех салонов, участвующих в данной акции, указаны здесь: / позвоните менеджеру салона / узнайте больше подробностей / запишитесь на замер сразу или посетите салон предварительно.

3) Позвоните в справочную службу Komandor: 8 (3452) 500–113 / сообщите администратору инфо-линии о желании заказать шкаф-купе по акции «2в1» / оставьте свои контактные данные и в каком салоне адресно удобно будет оформить заказ / с вами сам свяжется Менеджер фирменного салона Komandor и подробно проконсультирует, как оформить заказ.

Ждем вас в сети фирменных салонов Komandor!

Желаем всем весеннего настроения!

*Узнавайте условия акции у менеджеров фирменных салонов Komandor!

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