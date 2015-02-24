ФК «Тюмень» вырвал бронзу Кубка ФНЛ после пенальти

Впрочем, новосибирская дружина тоже не сидела без дела. Первый острый момент у ворот «Тюмени» новосибирцы создали уже на первых минутах тайма. Голкипер «Тюмени» Ренат Соколов в штрафной бросился на перехват, но не добрался до мяча. Последовал навес и удар головой по пустым воротам. Тем не менее вратаря подстраховал Владимир Кулешов. В конце первого тайма после неудачного подката он покинул поле с помощью врачей и на игру больше не вышел.