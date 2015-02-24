ФК «Тюмень» вырвал бронзу Кубка ФНЛ после пенальти

В стартовом составе за «Тюмень» в атаке вышли Клейтон и Артем Делькин. Их стараниями у ворот «Сибири» получилось несколько острых моментов. Уже на 12 минуте Клейтон ворвался в штрафную соперника и пробил в дальний угол — неточно. В середине периода бразилец хорошим кроссом нашел вблизи ворот «Сибири» Делькина. Форвард пробил сразу, однако, прямо в руки вратарю.
Впрочем, новосибирская дружина тоже не сидела без дела. Первый острый момент у ворот «Тюмени» новосибирцы создали уже на первых минутах тайма. Голкипер «Тюмени» Ренат Соколов в штрафной бросился на перехват, но не добрался до мяча. Последовал навес и удар головой по пустым воротам. Тем не менее вратаря подстраховал Владимир Кулешов. В конце первого тайма после неудачного подката он покинул поле с помощью врачей и на игру больше не вышел.
Во втором тайме на скамью запасных сели также Клейтон, Делькин и Олег Самсонов. Вместо них на поле появились Алексей Шляпкин, Игорь Ламбарский и Хасан Мамтов. Ещё две замены у «Тюмени» состоялись на 67-й минуте. Сергей Данилов и Андрей Полин вышли вместо Данила Клёнкина и Анатолия Нежелева.
В итоге свежими силами «Тюмень» организовала первый гол. Полина вывели практически один на один с Николаем Цыганом, хавбек сам бить не стал, а покатил на пустые ворота Шляпкину — 1:0.
Новосибирский клуб сумел переломить ход встречи с помощью «стандартов». На 82-й минуте вышедший на замену Виктор Головатенко ударом головой замкнул пас на дальнюю штангу. А вскоре Евгений Чеботару перепрыгнул всех после подачи углового и во второй раз огорчил Соколова.
«Тюмени» хватило времени, чтобы уйти от поражения. Второй гол за сибиряков на турнире провёл Ламбарский, ударом из центра штрафной замкнувший идеальный пас партнёра — 2:2.
В итоге судьбу бронзу решала серия пенальти. Соколов отразил первый же удар, парировав «выстрел» Алексея Едунова. Также справился с попыткой Головатенко. У «Тюмени» не смог переиграть Цыгана только Михаил Багаев. А вот удары Андрея Павленко, Мамтова, Данилова и Ламбарского оказались точны. Тюменцы победили в серии пенальти — 4:3, став третьими на Кубке ФНЛ.
В этот же день в борьбе за сам Кубок сразились «Томь» и «Волгарь» из Астрахани. Основное время соперники также закончили со счетом 2:2 и судьбу противостояния пришлось решать в серии пенальти. Точнее оказались астраханские футболисты — 8:7.
Фото: АСН «Тюменская арена»