«Дом.ru» увеличивает скорость интернета для действующих клиентов

Телеком-оператор «Дом.ru» увеличил для действующих клиентов скорость доступа в интернет сразу в 20 городах, включая Тюмень. Абонентская плата не изменилась.
Чтобы сделать работу и общение в Сети более комфортным, «Дом.ru» увеличил скорость по тарифу «Дом.ru 60» с 60 до 70 Мбит/с. Такая скорость позволит всем членам семьи одновременно выходить в интернет и просматривать контент с ПК и мобильных устройств, а также пользоваться широкими возможностями цифрового телевидения «Дом.ru TV»: смотреть телеканалы с планшетов и в трехдневном телеархиве.
«Дом.ru» постоянно увеличивает скорость доступа в сеть, предвосхищая потребности пользователей. Уже сейчас около 50% абонентов оператора имеют 3 и более устройств с доступом в интернет. Наряду с ПК и ноутбуками в квартирах все чаще используются планшеты и смартфоны, а также телевизоры, имеющие доступ в Сеть. Это приводит к тому, что Клиенту требуется действительно широкополосный доступ в интернет на высокой скорости. «Дом.ru» обеспечивает рост заявленных скоростей за счет технологических преимуществ собственных телекоммуникационных сетей, построенных с нуля в каждом городе присутствия по технологии «оптика до дома».
Новые клиенты могут на выгодных условиях подключить один из 3 тарифных планов — S, L или XXL — и выходить в интернет на скорости от 25 до 100 Мбит/c. Интернет можно подключить отдельно или в пакете с цифровым ТВ, размер абонентской платы — от 333 рублей в месяц на время промопериода. Полная информация о тарифах — на сайте www.domru.ru.