«Дом.ru» увеличивает скорость интернета для действующих клиентов

«Дом.ru» постоянно увеличивает скорость доступа в сеть, предвосхищая потребности пользователей. Уже сейчас около 50% абонентов оператора имеют 3 и более устройств с доступом в интернет. Наряду с ПК и ноутбуками в квартирах все чаще используются планшеты и смартфоны, а также телевизоры, имеющие доступ в Сеть. Это приводит к тому, что Клиенту требуется действительно широкополосный доступ в интернет на высокой скорости. «Дом.ru» обеспечивает рост заявленных скоростей за счет технологических преимуществ собственных телекоммуникационных сетей, построенных с нуля в каждом городе присутствия по технологии «оптика до дома».