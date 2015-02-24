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C жителями трех дворов Центрального округа обсудили проекты благоустройства

24 февраля 2015, 08:46
В 2015 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие благоустройства и охраны окружающей среды в городе Тюмени на 2015 — 2019 годы» запланированы мероприятия по благоустройству дворовых территорий. 17 и 18 февраля управа Центрального округа провела собрания собственников помещений многоквартирных домов по адресам: ул. Попова, 7, и 7, к. 2; ул. Красных Зорь, 2; ул. Ленина, 63, 65, ул. Республики, 48, для обсуждения итогового согласования проектов благоустройства этих дворовых территорий с собственниками помещений многоквартирных домов.

В 2015 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие благоустройства и охраны окружающей среды в городе Тюмени на 2015 — 2019 годы» запланированы мероприятия по благоустройству дворовых территорий.

17 и 18 февраля управа Центрального округа провела собрания собственников помещений многоквартирных домов по адресам: ул. Попова, 7, и 7, к. 2; ул. Красных Зорь, 2; ул. Ленина, 63, 65, ул. Республики, 48, для обсуждения итогового согласования проектов благоустройства этих дворовых территорий с собственниками помещений многоквартирных домов.

По информации управы ЦАО, представленные для обсуждения проекты для проведения благоустройства одобрены и согласованы жителями единогласно, замечаний нет.

В рамках комплексного благоустройства будут выполнены следующие виды работ:

— ремонт проездов, тротуаров, площадок для парковки автотранспорта с устройством асфальтобетонного покрытия, сопряжение тротуаров с проезжей частью, установка дорожных знаков с обозначением мест парковки для транспорта инвалидов;

— устройство газонов, ограждений, площадок для хозяйственных нужд;

— устройство наружного освещения;

— установка малых архитектурных форм, устройство детских и спортивных площадок, установка игрового и спортивного оборудования, детских игровых комплексов.

#Новости#Благоустройство#Управа Центрального округа#Дворы#Женя#Общество
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