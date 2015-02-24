C жителями трех дворов Центрального округа обсудили проекты благоустройства

В 2015 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие благоустройства и охраны окружающей среды в городе Тюмени на 2015 — 2019 годы» запланированы мероприятия по благоустройству дворовых территорий. 17 и 18 февраля управа Центрального округа провела собрания собственников помещений многоквартирных домов по адресам: ул. Попова, 7, и 7, к. 2; ул. Красных Зорь, 2; ул. Ленина, 63, 65, ул. Республики, 48, для обсуждения итогового согласования проектов благоустройства этих дворовых территорий с собственниками помещений многоквартирных домов.

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