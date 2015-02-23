У православных начался Великий пост

Воздержанием от пищи и развлечений верующие в течение семи недель будут готовить себя к празднованию Пасхи, которая в этом году приходится на 12 апреля.
В Русской православной церкви всегда призывают не путать пост и диету, отмечая, что главное в посте — молитва, духовное очищение и совершенствование себя в стремлении уподобиться Христу.
Великий пост, самый древний из церковных постов, состоит из четыредесятницы — 40 дней, призванных напомнить о сорокадневном посте Спасителя в пустыне, и Страстной недели перед самой Пасхой, когда верующие вспоминают страдания и распятие Христа, за которыми и последовало Его Воскресение.
Христиане соблюдают этот пост с особенной строгостью, воздерживаясь от мяса, вина, молока, сыра и яиц. Исключение составляют люди пожилого возраста, больные, маленькие дети, беременные и кормящие женщины, а также путешествующие.
Первые четыре дня Великого поста в храмах Русской церкви будет читаться покаянный канон святого Андрея Критского, который призван настроить верующих на покаянный лад.