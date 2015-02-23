У православных начался Великий пост

Великий пост, самый древний из церковных постов, состоит из четыредесятницы — 40 дней, призванных напомнить о сорокадневном посте Спасителя в пустыне, и Страстной недели перед самой Пасхой, когда верующие вспоминают страдания и распятие Христа, за которыми и последовало Его Воскресение.