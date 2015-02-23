Один человек погиб, 19 получили ранения в результате 12 дорожно-транспортных происшествий, произошедших на дорогах Тюменской области в воскресенье, 22 февраля.
Утром на автодороге Тобольск-Байгора под колеса «Лады» попал 46-летний мужчина. По свидетельству пассажиров «Лады», человек шел по обочине, потом неожиданно выскочил на дорогу. Мужчина скончался от полученных повреждений. Обстоятельства трагедии выясняются. Водителю «Лады» 25 лет, его стаж за рулем 3 года.
Мотоциклисты открыли весенний сезон тяжелыми травмами. Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, вчера на седьмом километре автодороги Вагай-Дубровное столкнулись мотоцикл «Иж-Планета 5» без госномеров и «Лада». Предварительно, мотоцикл с приспособлением в виде тележки вместо люльки выехал на встречную полосу. 24-летний водитель мотоцикла права управления транспортом не имеет, он получил переломы бедра и руки, у 20-летней пассажирки «Лады» перелом ноги.
Мама, перевозившая в автомобиле свою семью с двумя детьми спровоцировала ДТП на 28-м километре автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский. «Лада» 15-й модели, которой управляла 33-летняя женщина, съехала в кювет и опрокинулась. По предварительным данным, автомобиль закрутило на дороге после маневра обгона. Оба ребенка перевозились в детских автокреслах. 6-летний мальчик не пострадал, 5-месячная малышка получила сотрясение головного мозга. Также пострадала 33-летняя пассажирка «Лады» — у нее травма головы.
28-летняя водитель «Лады Приора» отметила праздник и села за руль в состоянии опьянения, что и привело к дорожной аварии. На 106-м километре федеральной автодороги «Тюмень-Омск» «Лада» въехала в заднюю часть автомобиля Nissan almera. Ушибы получили 33-летний водитель и 32-летняя пассажирка иномарки. Показания алкотестера у водителя «Лады» составили 0,48 мг/л.
22-летний пьяный водитель на «Ниве» в шестом часу утра въехал в мачту освещения в центре Тюмени на улице Республики. Предварительно, молодой человек ехал слишком быстро. Справиться с управлением автомобиля водитель, «надувший» на алкотестере 0,71 мг/л, не смог. 31-летняя пассажирка автомобиля получила черепно-мозговую травму, она находится в коме.
ВАЗ-2106 и Suzuki Grand Vitara столкнулись на объездной дороге в районе проезда Воронинские горки. 61-летний водитель иномарки получил перелом колена. Водитель и пассажиры «шестерки» скрылись с места ДТП. Установлено, что владелец «Жигулей» лишен права управления автомобилем за пьяную езду. Водитель машины устанавливается и разыскивается.
За два выходных дня сотрудники ГИБДД отстранили от управления транспортом 89 водителей в состоянии опьянения. 23 февраля в Тюменской области продолжатся мероприятия по выявлению водителей, управляющих транспортом в нетрезвом виде. Контроль на дорогах усилен, отметили в ГИБДД.