Мотоциклисты открыли весенний сезон тяжелыми травмами

Мама, перевозившая в автомобиле свою семью с двумя детьми спровоцировала ДТП на 28-м километре автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский. «Лада» 15-й модели, которой управляла 33-летняя женщина, съехала в кювет и опрокинулась. По предварительным данным, автомобиль закрутило на дороге после маневра обгона. Оба ребенка перевозились в детских автокреслах. 6-летний мальчик не пострадал, 5-месячная малышка получила сотрясение головного мозга. Также пострадала 33-летняя пассажирка «Лады» — у нее травма головы.