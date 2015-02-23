Министр спорта Удмуртии: биатлонистка Якимкина не принимала допинг

«Она чистая, как все наши спортсменки, ни о каком допинге речи быть не может», — цитирует Игоря Краснова ТАСС. При этом министр подтвердил, что в составе команды из Удмуртии не было врача, однако, по его словам, это не связано с нехваткой финансирования.