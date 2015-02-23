Министр спорта Удмуртии: биатлонистка Якимкина не принимала допинг

«Она чистая, как все наши спортсменки, ни о каком допинге речи быть не может», — цитирует Игоря Краснова ТАСС. При этом министр подтвердил, что в составе команды из Удмуртии не было врача, однако, по его словам, это не связано с нехваткой финансирования.
Напомним, 21-летняя спортсменка умерла во время забега. Она потеряла сознание и упала, когда до финишной черты оставалось каких-то 700 метров. Врачи находились на месте происшествия, однако, спасти жизнь девушки не удалось. По предварительным данным причиной внезапной смерти спортсменки стала остановка сердца. По факту гибели биатлонистки проводят проверку следователи.
«Согласно первоначальным результатам судебно-медицинской экспертизы, предварительная причина смерти спортсменки — острая сердечная недостаточность. Кроме того, назначено проведение гистологического исследования для подтверждения предварительного диагноза», — сообщили сегодня, 23 февраля, в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
На сайте Союза биатлонистов России сообщается, что прощание с Алиной Якимкиной состоится на ее родине — в Нижнекамске, дата похорон пока неизвестна.
«Спортсменки сборной не могут без слез говорить при упоминании имени покинувшей нас Алины Якимкиной. Коллектив СБР, спортсмены, тренеры и персонал команд — вся биатлонная семья — приносят искренние соболезнования родным и близким Алины Якимкиной. 22 февраля во время эстафеты на этапе Кубка России в Тюмени состоялись траурные мероприятия — спортсменки вышли на старт с черными лентами на бибах, а перед началом гонки была объявлена минута молчания. Мы скорбим вместе с вами!», — пишет сайт Союза биатлонистов России.
Фото: vk.com