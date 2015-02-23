«Бердмэн» — лучший фильм. «Левиафан» остался без «Оскара»

Триумфом режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту и его фильма «Бердмэн» завершилась в Лос-Анжелесе 87-я церемония вручения кинопремии «Оскар». А вот надежды россиян не оправдались: «Левиафан» Андрея Звягинцева заветную статуэтку не получил.
У «Бердмэна» — четыре статуэтки «Оскар». Кроме победы в номинациях «Лучший фильм» и «Лучшая режиссерская работа» на счету трагикомической истории о бывшей голливудской звезде — награды за лучший сценарий и лучшую операторскую работу. Столько же статуэток у фильма «Отель „Гранд Будапешт“» Уэса Андерсона, однако награды в основном технические — за декорации, костюмы, грим и прически, а также за лучший оригинальный саундтрек.
Актриса Джулианна Мур получила «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль» за фильм «Все еще Элис». Эдди Редмэйн, сыгравший заглавного героя в фильме «Вселенная Стивена Хокинга», стал победителем в номинации «Лучшая мужская роль». Награды за лучшие второстепенные мужскую и женскую роли достались соответственно Джонатану Кимблу Симмонсу («Одержимость») и Патрисии Аркетт («Отрочество»).
В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» победила картина «Ида» польского режиссера Павла Павликовского — драма о девушке, которая провела детство в монастыре, а уже в зрелом возрасте узнала о том, что ее родители стали жертвами Холокоста. Фильм «Левиафан» Андрея Звягинцева, завоевавший ряд премий на европейских кинофестивалях, на этот раз награду не получил.
«Оскар» за лучший короткометражный фильм получила картина «Телефонный звонок». Лучшим анимационным фильмом кинокритики признали «Город героев». Посвященная истории Эдварда Сноудена картина «Гражданин четыре» стала лучшим полнометражным документальным фильмом.