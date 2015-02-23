«Бердмэн» — лучший фильм. «Левиафан» остался без «Оскара»

У «Бердмэна» — четыре статуэтки «Оскар». Кроме победы в номинациях «Лучший фильм» и «Лучшая режиссерская работа» на счету трагикомической истории о бывшей голливудской звезде — награды за лучший сценарий и лучшую операторскую работу. Столько же статуэток у фильма «Отель „Гранд Будапешт“» Уэса Андерсона, однако награды в основном технические — за декорации, костюмы, грим и прически, а также за лучший оригинальный саундтрек.