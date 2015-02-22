Сотовые операторы поднимут цены на услуги связи с конца февраля

ОАО «Мегафон» с 1 марта будет округлять единицу тарификации интернет-трафика до 1 Мб, проинформировал оператор своих абонентов. Подобная мера может привести к росту интернет-счета, поскольку некоторые абоненты используют услуги передачи данных неосознанно, например, случайно открыв браузер или приложение на смартфоне и по факту не израсходовав 1 Мб трафика. При этом представитель «Мегафона» Алия Бекетова пояснила «Интерфаксу», что изменения коснутся только абонентов Уральского филиала, у которых не подключены интернет-опции. «Процент этих абонентов от общей базы компании крайне мал. Изменения направлены на стимулирование абонентов подключать подходящую опцию, на которой предусмотрен нужный объем трафика», — сказала Бекетова, добавив, что со 2 марта оператор снижает стоимость 1 Мб вне опций на 30%.