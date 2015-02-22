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Сотовые операторы поднимут цены на услуги связи с конца февраля

22 февраля 2015, 12:18
ОАО «Вымпелком» и ОАО «Мобильные Телесистемы» (МТС) в конце февраля изменят цены на ряд тарифов и опций, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на сайты компаний.

МТС с 26 февраля корректирует ряд тарифных планов. Так, стоимость мобильного интернета во внутрисетевом роуминге в некоторых тарифах вырастет до 50 рублей с 30 рублей в сутки. Кроме того увеличится стоимость некоторых интернет-опций — до 350 рублей с 250 рублей в месяц.

«Речь идет не о повышении отдельных тарифов, а о пересмотре параметров линейки архивных опций. На некоторых тарифных планах из архива, которые продолжают пользоваться популярностью, мы снижаем цены. На устаревших интернет-опциях и промо-опциях прошлых лет цены корректируются до уровня предложений, открытых для подключения в настоящее время», — сказал представитель МТС Дмитрий Солодовников, добавив, что устаревшими опциями пользуется менее 0,007% абонентской базы.

«Вымпелком» с 25 февраля повышает цены на ряд международных направлений, в том числе на мигрантском тарифе «Добро пожаловать». Кроме того оператор увеличивает стоимость ряда услуг, среди которых увеличение лимита трафика мобильного интернета. «Мы очень точечно оптимизируем нашу тарифную линейку в связи с необходимостью компенсации растущих затрат, в частности на междугородние и международные соединения», — сказала «Интерфаксу» представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева. При этом она отметила, что компания оставит стоимость услуг пакетных предложений на уровне 2014 года.

ОАО «Мегафон» с 1 марта будет округлять единицу тарификации интернет-трафика до 1 Мб, проинформировал оператор своих абонентов. Подобная мера может привести к росту интернет-счета, поскольку некоторые абоненты используют услуги передачи данных неосознанно, например, случайно открыв браузер или приложение на смартфоне и по факту не израсходовав 1 Мб трафика. При этом представитель «Мегафона» Алия Бекетова пояснила «Интерфаксу», что изменения коснутся только абонентов Уральского филиала, у которых не подключены интернет-опции. «Процент этих абонентов от общей базы компании крайне мал. Изменения направлены на стимулирование абонентов подключать подходящую опцию, на которой предусмотрен нужный объем трафика», — сказала Бекетова, добавив, что со 2 марта оператор снижает стоимость 1 Мб вне опций на 30%.

Это не первое повышение цен российскими операторами с начала года. Ранее о повышении с 27 февраля тарифов на внутрироссийский роуминг, внутрисетевые исходящие и входящие звонки, sms при нахождении абонента за пределами домашнего региона сообщило ООО «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2). Компания также поднимет стоимость услуг в международном роуминге.

Цены на голосовые услуги и интернет-трафик в международном роуминге на европейских направлениях и в странах СНГ с 20 февраля поднимает и ОАО «Мегафон».

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