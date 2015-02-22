«Рубин» сыграет с «Рязанью» в 1/8 финала ВХЛ

Тюменский «Рубин» стал обладателем «Братины» в 2011 году, обыграв в финале «Нефтяник» из Альметьевска. Затем в течение двух сезонов трофей находился в стане нефтекамского «Тороса». Сезон 2013–2014 завершился победой «Сарыарки» из Караганды. «Рубин» в борьбе за кубок трижды доходил до финала плей-офф.