nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

«Рубин» сыграет с «Рязанью» в 1/8 финала ВХЛ

22 февраля 2015, 10:59
Определились участники 1/8 финала плей-офф Высшей хоккейной лиги. В первом раунде битвы за Кубок Братины тюменскому «Рубину» в соперники достался ХК «Рязань». Первые две встречи четырехсерийного противостояния пройдут 25 и 26 февраля на выезде. 1 и 2 марта «Рубин» сыграет на своем льду.

В рамках регулярного чемпионата соперники встречались дважды. Обе игры остались за тюменским клубом. Первая встреча проходила на домашней площадке «Рубина» и завершилась со счетом 5:3. Ответный визит тюменцев также оказался победным — 2:0.

В дни противостояния «Рубина» и «Рязани» также сыграют «Ижсталь» (Ижевск) — «Казцинк-Торпедо» (Усть-Каменогорск), «Молот-Прикамье» (Пермь) — «Спутник» (Нижний Тагил), «Торос» (Нефтекамск) — «Зауралье» (Курган), сообщает пресс-служба ХК «Рубин».

Между тем, плей-офф начнётся 24 февраля следующими противостояниями: «Сарыарка» (Караганда) — «Челмет» (Челябинск), ТХК (Тверь) — «Кубань» (Краснодар), ХК «Липецк» — «Ермак» (Ангарск), «Буран» (Воронеж) — «Дизель» (Пенза).

Кубок Братины является главным победным трофеем для команд, выступающих в ВХЛ. Он вручается чемпионам второй по силе хоккейной лиги России с 2008 года. С сезона 2010–2011 года он носит звание главного приза Высшей хоккейной лиги.

Тюменский «Рубин» стал обладателем «Братины» в 2011 году, обыграв в финале «Нефтяник» из Альметьевска. Затем в течение двух сезонов трофей находился в стане нефтекамского «Тороса». Сезон 2013–2014 завершился победой «Сарыарки» из Караганды. «Рубин» в борьбе за кубок трижды доходил до финала плей-офф.

#Новости#ВХЛ#ХК Рубин#Хоккей#Алексей#Спорт
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25