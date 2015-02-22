«Рубин» сыграет с «Рязанью» в 1/8 финала ВХЛ

В рамках регулярного чемпионата соперники встречались дважды. Обе игры остались за тюменским клубом. Первая встреча проходила на домашней площадке «Рубина» и завершилась со счетом 5:3. Ответный визит тюменцев также оказался победным — 2:0.
В дни противостояния «Рубина» и «Рязани» также сыграют «Ижсталь» (Ижевск) — «Казцинк-Торпедо» (Усть-Каменогорск), «Молот-Прикамье» (Пермь) — «Спутник» (Нижний Тагил), «Торос» (Нефтекамск) — «Зауралье» (Курган), сообщает пресс-служба ХК «Рубин».
Между тем, плей-офф начнётся 24 февраля следующими противостояниями: «Сарыарка» (Караганда) — «Челмет» (Челябинск), ТХК (Тверь) — «Кубань» (Краснодар), ХК «Липецк» — «Ермак» (Ангарск), «Буран» (Воронеж) — «Дизель» (Пенза).
Кубок Братины является главным победным трофеем для команд, выступающих в ВХЛ. Он вручается чемпионам второй по силе хоккейной лиги России с 2008 года. С сезона 2010–2011 года он носит звание главного приза Высшей хоккейной лиги.
Тюменский «Рубин» стал обладателем «Братины» в 2011 году, обыграв в финале «Нефтяник» из Альметьевска. Затем в течение двух сезонов трофей находился в стане нефтекамского «Тороса». Сезон 2013–2014 завершился победой «Сарыарки» из Караганды. «Рубин» в борьбе за кубок трижды доходил до финала плей-офф.