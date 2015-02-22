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Орден победы и голубь станут главным символом Победы в Тюмени

22 февраля 2015, 11:26
Администрация Тюмени приняла концепцию оформления города в день празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Символом праздника станет эмблема с изображением ордена Победы и официальным логотипом празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов. Центральным элементом графической части логотипа является силуэт голубя.

Как сообщает пресс-служба администрации, для оформления витрин, павильонов, киосков и остановок общественного транспорта разработаны дополнительные эскизы эмблемы в соответствии с общим решением концепции. В праздничном оформлении территории города Тюмени предлагается использовать такие элементы унифицированного праздничного оформления, как флажковые гирлянды, флажки с символами на опорах освещения, стелы, тематические панно для оформления фасадной части зданий. Есть идеи по оформлению автобусов и такси. Помимо изображения основной эмблемы, предлагаются варианты различных композиций с использованием праздничной даты и элементов из основной концепции. На примере некоторых организаций потребительского рынка представлено оформление витрин праздничными композициями.

#Новости#Праздники#Оформление#Великая Отечественная война#Администрация г.Тюмени#Алексей#Общество
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