Орден победы и голубь станут главным символом Победы в Тюмени

Как сообщает пресс-служба администрации, для оформления витрин, павильонов, киосков и остановок общественного транспорта разработаны дополнительные эскизы эмблемы в соответствии с общим решением концепции. В праздничном оформлении территории города Тюмени предлагается использовать такие элементы унифицированного праздничного оформления, как флажковые гирлянды, флажки с символами на опорах освещения, стелы, тематические панно для оформления фасадной части зданий. Есть идеи по оформлению автобусов и такси. Помимо изображения основной эмблемы, предлагаются варианты различных композиций с использованием праздничной даты и элементов из основной концепции. На примере некоторых организаций потребительского рынка представлено оформление витрин праздничными композициями.