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Visa присоединилась к национальной платежной системе России

21 февраля 2015, 11:34
Международная платежная система Visa переводит транзакции на процессинг российской Национальной системы платежных карт (НСПК). Об этом сообщает Центробанк.
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Тюмень

«АО „НСПК“ и Visa 18 февраля 2015 года заключили двусторонний договор об оказании операционных услуг и услуг платежного клиринга по операциям внутри страны с использованием карт платежной системы Visa процессинговым центром НСПК», — информирует регулятор.

30 января несколько российских банков начали проводить транзакции по картам MasterCard через НСПК. Договор между НСПК и MasterCard был подписан 12 января.

Летом 2014 года из-за санкций Visa и MasterCard прекратили обслуживать карты ряда российских банков (СМП Банка, Инвесткапиталбанка, банка «Россия» и Собинбанка). После этого в России был принят закон о создании Национальной системы платежных карт. Документ обязывает международные платежные системы перевести свой процессинг на территорию РФ.

Также планируется ввести обеспечительные взносы, которые платежные системы должны будут платить в Центробанк. Эта мера обосновывается необходимостью покрытия расходов от возможных остановок обслуживания в будущем.

При этом платежная система, которая переводит свой процессинг в Россию, признается национально значимой и освобождается от уплаты обеспечительного взноса.

Фото: neo4rce.com

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