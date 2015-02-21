Visa присоединилась к национальной платежной системе России

«АО „НСПК“ и Visa 18 февраля 2015 года заключили двусторонний договор об оказании операционных услуг и услуг платежного клиринга по операциям внутри страны с использованием карт платежной системы Visa процессинговым центром НСПК», — информирует регулятор.
30 января несколько российских банков начали проводить транзакции по картам MasterCard через НСПК. Договор между НСПК и MasterCard был подписан 12 января.
Летом 2014 года из-за санкций Visa и MasterCard прекратили обслуживать карты ряда российских банков (СМП Банка, Инвесткапиталбанка, банка «Россия» и Собинбанка). После этого в России был принят закон о создании Национальной системы платежных карт. Документ обязывает международные платежные системы перевести свой процессинг на территорию РФ.
Также планируется ввести обеспечительные взносы, которые платежные системы должны будут платить в Центробанк. Эта мера обосновывается необходимостью покрытия расходов от возможных остановок обслуживания в будущем.
При этом платежная система, которая переводит свой процессинг в Россию, признается национально значимой и освобождается от уплаты обеспечительного взноса.
Фото: neo4rce.com