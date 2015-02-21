Visa присоединилась к национальной платежной системе России

Летом 2014 года из-за санкций Visa и MasterCard прекратили обслуживать карты ряда российских банков (СМП Банка, Инвесткапиталбанка, банка «Россия» и Собинбанка). После этого в России был принят закон о создании Национальной системы платежных карт. Документ обязывает международные платежные системы перевести свой процессинг на территорию РФ.