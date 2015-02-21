В этом году отремонтируют федеральную дорогу до Хантов и Кургана

Благодаря совместной работе губернатора Тюменской области, депутатов Государственной думы и Тюменской областной думы с Министерством транспорта Российской Федерации и Федеральным дорожным агентством в области с 2013 года серьезно увеличен объем средств на ремонт и реконструкцию сети федеральных трасс.
В 2014 году финансирование работ по приведению этих дорог в нормативное состояние увеличено по сравнению с 2013 годом в 1,3 раза — до 5,5 млрд. рублей. Об этом доложил 12 февраля на встрече с губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым начальник ФКУ «Уралуправтодор» Игорь Зубарев.
Он сообщил, что в 2014 году введен в эксплуатацию мост через р. Демьянка в Уватском районе, открыто движение и продолжаются работы по мосту через р. Тобол в районе Ялуторовска, отремонтированы участки федеральных дорог, на которые жители Тюменской области обращали внимание в предвыборный период. Всего в течение года приведено в порядок 47 км автомобильной дороги «Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск» и 124 км — «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск», в том числе 36 км проблемного участка Уват — Салым (граница с ХМАО).
В 2015 году, несмотря на кризисные явления в экономике, финансирование работ по приведению федеральных дорог в Тюменской области в нормативное состояние сохранено на уровне прошлого года. Планируется отремонтировать 53 километра автодороги от Тюмени до границы с Ханты-Мансийским автономным округом, что позволит значительно улучшить ее состояние; 74 километра магистрали Тюмень — Ишим — Омск и 18 километров трассы Тюмень — Курган.
В соответствии с соглашением о софинансировании, подписанным Тюменской областью с Федеральным дорожным агентством, в 2015 году начнется разработка проектной документации на реконструкцию трех участков автомобильной дороги Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск от Тюмени до п. Богандинский. После получения положительного заключения экспертизы ФКУ «Уралуправтодор» планирует приступить к реконструкции моста через реку Тобол на 123 км Тобольского тракта. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления строительства.
Фото: cherncity.ru