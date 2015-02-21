В этом году отремонтируют федеральную дорогу до Хантов и Кургана

Он сообщил, что в 2014 году введен в эксплуатацию мост через р. Демьянка в Уватском районе, открыто движение и продолжаются работы по мосту через р. Тобол в районе Ялуторовска, отремонтированы участки федеральных дорог, на которые жители Тюменской области обращали внимание в предвыборный период. Всего в течение года приведено в порядок 47 км автомобильной дороги «Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск» и 124 км — «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск», в том числе 36 км проблемного участка Уват — Салым (граница с ХМАО).