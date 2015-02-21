Неопытный водитель на пешеходном переходе сбил 75-летнюю бабушку

Всего в Тюменской области за минувшие сутки 9 человек получили травмы в 7-ми дорожных авариях.
В 16:20 на улице Минской областного центра из-за несоблюдения очередности столкнулись автомобили Toyota и Volkswagen. Спровоцировала аварию 20-летняя водительница автомобиля Toyota, не уступившая дорогу, выезжая с второстепенной дороги на главную. У нее в результате аварии ушиб предплечья.
В Тюмени на улице Алебашевской столкнулись автомобили Lada 14-ой модели и KIA. 28-летний водитель Lada не выдержал дистанцию с иномаркой, едущей впереди. 22-летний водитель KIA в аварии получил сотрясение головного мозга, ушибы затылочной области и шеи.
В 3-х из 4-х ДТП, произошедших на загородных дорогах области за сутки, водители уснули за рулем.
Около полуночи на 107-м километре автодороги Тюмень — Омск 20 — летний водитель Chevrolet уснул за рулем. Автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Renault, а затем с автомобилем Hyundai. Травму руки получил водитель Chevrolet, у 37 — летнего водителя Hyundai ушиб позвоночника.
В 3 часа ночи на 258-ом километре автодороги Тюмень — Омск 47-летний водитель на автомобиле Daewoo Nexia, двигаясь в сторону Тюмени, не выдержал боковой интервал. Машина столкнулась с двумя встречными автомобилями Chevrolet Aveo. В результате водитель Daewoo Nexia госпитализирован в больницу. У него травма лица, ушиб грудной клетки и тупая травма живота. Предположительно, водитель корейского автомобиля уснул за рулем.
На улице Ишимской села Казанское 59-летний предприниматель на автомобиле «ГАЗель» съехал в кювет, автомашина перевернулась. Медицинская помощь потребовалась пассажирке 56-ти лет, у нее ушиб грудной клетки, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Со слов водителя, он поздно лег спать, а ранним утром не выспавшись, отправился за продуктами на своем автомобиле.
Пьяная компания на автомобиле Subaru спровоцировала аварию на проспекте Дзираева города Тобольска. Водитель Subaru, выехав на перекресток с круговым движением, не уступил дорогу Hyundai. После столкновения с которым Subaru отбросило на грузовик MAN. Травмы получили мужчины 28 и 51-го года, оба пострадавших находились в японском автомобиле. У одного закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга, у другого открытый перелом скуловой части и перелом костей носа. Кто из них сидел за рулем в момент аварии предстоит выяснить в ходе административного расследования. Об этом сообщает Управление ГИБДД Тюменской области.
Фото: u-f.ru