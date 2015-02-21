Неопытный водитель на пешеходном переходе сбил 75-летнюю бабушку

Пьяная компания на автомобиле Subaru спровоцировала аварию на проспекте Дзираева города Тобольска. Водитель Subaru, выехав на перекресток с круговым движением, не уступил дорогу Hyundai. После столкновения с которым Subaru отбросило на грузовик MAN. Травмы получили мужчины 28 и 51-го года, оба пострадавших находились в японском автомобиле. У одного закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга, у другого открытый перелом скуловой части и перелом костей носа. Кто из них сидел за рулем в момент аварии предстоит выяснить в ходе административного расследования. Об этом сообщает Управление ГИБДД Тюменской области.