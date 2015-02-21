Биатлонистка из Удмуртии скончалась во время гонки в Тюмени

21-летняя спортсменка умерла во время забега. Врачи находились на месте происшествия, однако, спасти жизнь девушки не удалось. По предварительным данным причиной внезапной смерти спортсменки стала остановка сердца.
По факту гибели биатлонистки проводят проверку следователи.
«На месте случившейся трагедии в настоящее время работает оперативно-следственная группа. Следователь опрашивает спортсменов и врачей сборной. По предварительным данным, Якимкина, пробежав по трассе около 15 километров и уже заканчивая свою дистанцию, потеряла сознание и упала. До финишной черты ей оставалось около 700 метров», — сообщили в Следственном управлении СК РФ по Тюменской области.
Там отметили, что спортсменка была оперативно доставлена в медицинский центр, но врачам не удалось ее спасти. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, в эти дни в Областном центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» проходит этап Кубка России по биатлону среди спортсменок до 27 лет. Сегодня проходила индивидуальная гонка.