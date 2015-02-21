Биатлонистка из Удмуртии скончалась во время гонки в Тюмени

«На месте случившейся трагедии в настоящее время работает оперативно-следственная группа. Следователь опрашивает спортсменов и врачей сборной. По предварительным данным, Якимкина, пробежав по трассе около 15 километров и уже заканчивая свою дистанцию, потеряла сознание и упала. До финишной черты ей оставалось около 700 метров», — сообщили в Следственном управлении СК РФ по Тюменской области.