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Юные хоккеисты сразятся в Тюмени по-взрослому

20 февраля 2015, 12:05
В преддверие и в сам День защитника Отечества юные хоккеисты из нескольких городов будут бороться за главный приз в Тюмени. С 21 по 23 февраля на ледовой арене спорткомплекса «Партиком» (пр. Воронинские горки, 101) пройдет первый межрегиональный турнир по хоккею «Рубиновая шайба» среди команд юношей 8 — 10 лет, посвященный 70 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
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О своем желании сыграть на тюменском льду заявили команды «Авангард» (Омск), «Юность» (Екатеринбург), «Ангелы Сибири» (Тобольск), «Трактор» (Челябинск). Не останутся в стороне и местные коллективы «Тюменский легион» и «Рубин».

Как сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике Тюмени, 21 февраля матчи продлятся с 8.00 до 18.00, 22 февраля — с 8.45 до 18.00, 23 февраля — с 8.00 до 13.00. Торжественное открытие турнира намечено на 12.45 21 февраля, закрытие — на 12.30 23 февраля.

Как заявляют организаторы, турнир обещает стать традиционным и собирать команды юношей из разных городов каждый год. В детском турнире между тем все будет организовано по-взрослому: помимо главного приза предусмотрены и личные награды. Специальными призами будут отмечать игроков в категориях «Лучший вратарь», «Лучший защитник», «Лучший нападающий», «Лучший бомбардир», «Лучший игрок» и «Лучший ассистент». Победителей и призеров турнира, разумеется, ждут кубки, медали и памятные сувениры.

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