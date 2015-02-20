Юные хоккеисты сразятся в Тюмени по-взрослому

В преддверие и в сам День защитника Отечества юные хоккеисты из нескольких городов будут бороться за главный приз в Тюмени. С 21 по 23 февраля на ледовой арене спорткомплекса «Партиком» (пр. Воронинские горки, 101) пройдет первый межрегиональный турнир по хоккею «Рубиновая шайба» среди команд юношей 8 — 10 лет, посвященный 70 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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