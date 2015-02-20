Юные хоккеисты сразятся в Тюмени по-взрослому

О своем желании сыграть на тюменском льду заявили команды «Авангард» (Омск), «Юность» (Екатеринбург), «Ангелы Сибири» (Тобольск), «Трактор» (Челябинск). Не останутся в стороне и местные коллективы «Тюменский легион» и «Рубин».
Как сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике Тюмени, 21 февраля матчи продлятся с 8.00 до 18.00, 22 февраля — с 8.45 до 18.00, 23 февраля — с 8.00 до 13.00. Торжественное открытие турнира намечено на 12.45 21 февраля, закрытие — на 12.30 23 февраля.
Как заявляют организаторы, турнир обещает стать традиционным и собирать команды юношей из разных городов каждый год. В детском турнире между тем все будет организовано по-взрослому: помимо главного приза предусмотрены и личные награды. Специальными призами будут отмечать игроков в категориях «Лучший вратарь», «Лучший защитник», «Лучший нападающий», «Лучший бомбардир», «Лучший игрок» и «Лучший ассистент». Победителей и призеров турнира, разумеется, ждут кубки, медали и памятные сувениры.