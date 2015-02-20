В Тюмени мировые судьи рассматривают по 20 дел за день

В Тюменской области выросла нагрузка на мировых судей. На некоторых участках число дел и материалов, рассмотренных за месяц одним служителем закона, достигает 480.
Как рассказал на совещании, посвященном итогам деятельности судов в прошлом году, председатель Тюменского областного суда Анатолий Сушинских, в среднем по региону мировой судья рассматривает 280 дел и материалов за месяц. Однако иногда нагрузка на мировых судей значительно превышает средние показатели по области и доходит до 450–480 дел за месяц. Такая ситуация сложилась, в частности, на судебных участках в Тюмени, а также в Тобольском, Абатском и Заводоуковском районах.
Отметим, что всего в 2014 году мировые судьи Тюменской области рассмотрели 162 тысячи дел. Это 70% от общего числа дел и материалов, которые находились в производстве всех органов правосудия региона. Мировыми судьями окончены более 6,5 тысяч уголовных дел, почти 98 тысяч гражданских дел и около 54 тысяч дел об административных правонарушениях.
Анатолий Сушинских отметил, что при увеличении общего количества дел качественные показатели работы мировых судей улучшились. Об этом свидетельствует статистика. Тем не менее, ситуацию, в которой мировой судья за день вынужден успеть рассмотреть 15–20 дел, председатель областного суда назвал ненормальной. «Это может серьезным образом сказаться на качестве судебной деятельности и доступности правосудия для граждан», — подчеркнул он.
Анатолий Сушинских сообщил, что в прошлом году инициатива об увеличении числа в регионе мировых судей была поддержана законодательно, и теперь в Тюменской области не 64 мировых судьи, а 67.
Напомним, что в компетенции мировых судей находятся уголовные дела по не слишком серьезным преступлениям (за совершение которых дают не больше трех лет лишения свободы, однако есть исключения), гражданские дела (например, о расторжении брака и разделе имущества, некоторые имущественные споры и т.п.), а также дела по ряду административных правонарушений.