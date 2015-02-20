В Тюмени мировые судьи рассматривают по 20 дел за день

Как рассказал на совещании, посвященном итогам деятельности судов в прошлом году, председатель Тюменского областного суда Анатолий Сушинских, в среднем по региону мировой судья рассматривает 280 дел и материалов за месяц. Однако иногда нагрузка на мировых судей значительно превышает средние показатели по области и доходит до 450–480 дел за месяц. Такая ситуация сложилась, в частности, на судебных участках в Тюмени, а также в Тобольском, Абатском и Заводоуковском районах.