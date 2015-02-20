В дачном поселке сгорел частный дом

В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области рассказали, что сообщение о пожаре на улице Центральной СНТ «Суходолье» поступило в начале восьмого утра. Подъезжая к месту, пожарные из 32 отряда ФПС по Тюменской области, увидели клубы черного дыма, и поняли, что возгорание серьезное. И действительно, двухэтажный жилой дом мансардного типа был охвачен огнем. На подмогу огнеборцам прибыли их коллеги из специализированной пожарной части и учебной пожарной части.