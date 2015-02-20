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В дачном поселке сгорел частный дом

20 февраля 2015, 11:27
В СНТ «Суходолье» в Тюмени произошел серьезный пожар. Горел частный дом.
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Тюмень

В СНТ «Суходолье» в Тюмени произошел серьезный пожар. Горел частный дом.

О пожаре утром 20 февраля написали в Twitter несколько тюменцев. Позднее пользователь simonoff_112 выложил фотографию горящего дома. В комментариях он отметил, что пожар обошелся без жертв.

В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области рассказали, что сообщение о пожаре на улице Центральной СНТ «Суходолье» поступило в начале восьмого утра. Подъезжая к месту, пожарные из 32 отряда ФПС по Тюменской области, увидели клубы черного дыма, и поняли, что возгорание серьезное. И действительно, двухэтажный жилой дом мансардного типа был охвачен огнем. На подмогу огнеборцам прибыли их коллеги из специализированной пожарной части и учебной пожарной части.

К 7.30 возгорание удалось ликвидировать, однако «проливка» конструкций и кирпичного фундамента водой заняла еще полтора часа. Причину пожара и причиненный им ущерб предстоит выяснить дознавателям.

Добавим, что примерно в то же время произошел пожар в деревне Малиновка. Там горела крыша частного дома. Пожарным удалось отстоять как само здание, так и соседние строения.

#Новости#Пожары#Тюмень#Таня#Происшествия
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