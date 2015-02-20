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У молодого наркоторговца изъяли 2 кг «синтетики»

20 февраля 2015, 10:34
В Тюмени направлено в суд уголовное дело в отношении 25-летнего Евгения Ганцева. Он обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств.
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Тюмень

В Тюмени направлено в суд уголовное дело в отношении 25-летнего Евгения Ганцева. Он обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств.

Расследованием установлено, что Ганцев промышлял в областном центре сбытом синтетических наркотиков.

«Через ICQ он связывался с „работодателем“, после чего через систему тайников забирал большие партии наркотических средств, фасовал их у себя дома на более мелкие дозы и делал по городу закладки, адреса которых сообщал „работодателю“. Зарплата была сдельной и зависела от количества сделанных закладок», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Вскоре о криминальном бизнесе Ганцева стало известно сотрудникам полиции. В ходе спецмероприятий, проведенных 9 декабря 2014 года, Ганцев был задержан. В общей сложности у него изъяли около 2 кг синтетических наркотиков.

По решению суда Ганцев был заключен под стражу. Прокуратура города утвердила по данному уголовному делу обвинительные заключения и направила материалы дела в суд.

#Новости#Тюмень#Наркотики#Таня#Происшествия
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