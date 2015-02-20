У молодого наркоторговца изъяли 2 кг «синтетики»

«Через ICQ он связывался с „работодателем“, после чего через систему тайников забирал большие партии наркотических средств, фасовал их у себя дома на более мелкие дозы и делал по городу закладки, адреса которых сообщал „работодателю“. Зарплата была сдельной и зависела от количества сделанных закладок», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.