Сотрудницы ГИБДД поздравили водителей с Днем защитников отечества

Акция вызвала исключительно положительные эмоции у всех мужчин-водителей, которых поздравили сотрудницы ГИБДД. Многие из них фотографировались со стражами порядка и просили всегда останавливать их на дороге, а проезжающие мимо водители приветственно махали руками и сигналили. Каждый из водителей, получивших поздравления, пообещал никогда больше не нарушать ПДД.