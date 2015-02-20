Сотрудницы ГИБДД поздравили водителей с Днем защитников отечества

Сотрудницы Госавтоинспекции Тюменской области поздравили мужчин-водителей с Днем защитников отечества на центральной улице областного центра. Девушки призвали водителей к соблюдению правил дорожной безопасности, вежливому поведению на дорогах и законопослушности, а также пожелали счастливого пути и безопасных дорог.
Каждому из участников акции вручены открытки, памятки, световозвращатели для пешеходов. Водителям, у которых нет грубых нарушений ППДД и неоплаченных штрафов, вручены свидетельства законопослушных участников дорожного движения, сообщает ГИБДД Тюменской области.
Акция вызвала исключительно положительные эмоции у всех мужчин-водителей, которых поздравили сотрудницы ГИБДД. Многие из них фотографировались со стражами порядка и просили всегда останавливать их на дороге, а проезжающие мимо водители приветственно махали руками и сигналили. Каждый из водителей, получивших поздравления, пообещал никогда больше не нарушать ПДД.