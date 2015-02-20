Согласился отвезти героин из Тюмени в Шадринск — сел на 7,5 лет

По данным пресс-службы прокуратуры Тюменской области, 28 сентября в ходе совместного спецмероприятия, проведенного сотрудниками ДПС и УФСКН России по Тюменской области, автомобиль ВАЗ 21703 под управлением Чижевича был задержан в поселке Богандинский. В ходе досмотра машины в бензобаке были обнаружены две пластиковые бутылки с порошкообразным веществом белого цвета. Как показала экспертиза, это был героин общей массой около полутора килограммов.