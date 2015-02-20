nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Согласился отвезти героин из Тюмени в Шадринск — сел на 7,5 лет

20 февраля 2015, 14:10
Тюменский районный суд вынес приговор 35-летнему жителю Шадринска Курганской области Сергею Чижевичк, который попался оперативникам с героином, спрятанным в бензобаке автомобиля. Мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 228 УК РФ (незаконная перевозка без цели сбыта наркотических средств).
Сюжет
Тюмень

В сентябре 2014 года на автомобильном рынке, расположенном по ул. Московский тракт в Тюмени, Чижевичу предложили заработать. Он должен был перевезти героин из нашего города в родной Шадринск. О криминальном бизнесе Чижевича стало известно правоохранительным органам.

По данным пресс-службы прокуратуры Тюменской области, 28 сентября в ходе совместного спецмероприятия, проведенного сотрудниками ДПС и УФСКН России по Тюменской области, автомобиль ВАЗ 21703 под управлением Чижевича был задержан в поселке Богандинский. В ходе досмотра машины в бензобаке были обнаружены две пластиковые бутылки с порошкообразным веществом белого цвета. Как показала экспертиза, это был героин общей массой около полутора килограммов.

Чижевич по решению суда был заключен под стражу.

Суд, рассмотрев дело, приговорил Чижевича к 7,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

#Новости#Тюмень#Наркотики#Таня#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25