Полиция просит автомобилистов помочь в раскрытии преступлений

Автономная система светового оповещения «компо-сигнал» способна привлечь внимание водителя даже на значительном расстоянии, что позволяет участнику дорожного движения вовремя отреагировать и избежать опасных ситуаций. В течение светового дня солнечная батарея подзаряжается и электрическая энергия накапливается в аккумуляторе, который при наступлении темного времени суток автоматически начинает подавать питание на светодиоды, способные в моргающем режиме работать без новой «солнечной» подзарядки в течение нескольких суток.
Но, как сообщает пресс-служба МВД России по Тюменской области, «предприимчивые» граждане видимо нашли отличное применение нововведениям в другом месте. В последнее время участились случаи краж импульсных индикаторов. Правонарушения зафиксированы в Тюменском районе на трассе Екатеринбург — Тюмень и в Тобольске.
Полицейские просят откликнуться водителей, возможных очевидцев правонарушений. Если у Вас имеется какая-либо информация или запись видео регистратора просим сообщить в полицию по телефонам 30-02-02, 30-02-42 (телефон доверия) или 02.