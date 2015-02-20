Полиция просит автомобилистов помочь в раскрытии преступлений

Автономная система светового оповещения «компо-сигнал» способна привлечь внимание водителя даже на значительном расстоянии, что позволяет участнику дорожного движения вовремя отреагировать и избежать опасных ситуаций. В течение светового дня солнечная батарея подзаряжается и электрическая энергия накапливается в аккумуляторе, который при наступлении темного времени суток автоматически начинает подавать питание на светодиоды, способные в моргающем режиме работать без новой «солнечной» подзарядки в течение нескольких суток.