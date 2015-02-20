«Перекресток» оштрафовали за неправильное хранение мяса

Сотрудниками отдела внутреннего ветеринарного надзора Управления был установлен факт хранения без маркировки или этикетки мяса кускового (предположительно говядины или свинины) общим весом 87 кг в цехе переработки ЗАО «ТД «Перекресток», а также мяса кускового (предположительно свинины) весом 22 кг в морозильной камере мясоперерабатывающего предприятия ООО «Бургер-Тюмень». Данное нарушение является несоблюдением требований Федеральных законов «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и «О ветеринарии».
При посещении кафе в городе Тюмени с целью проведения проверки госинспекторами Управления выявлено хранение без ветеринарных сопроводительных документов продукции животного происхождения (грудка, ветчина, карбонат свиной, бекон венгерский) общим весом около 8 кг. Директор ООО «Ливадия» нарушил «Правила организации работы по выдаче ветеринарных сопроводительных документов», утвержденные Приказом Минсельхоза РФ № 422, а также Закон РФ «О ветеринарии».
За допущенные правонарушения должностным лицам предприятий назначены штрафы по 3 тысячи рублей.
Фото: news.tut.by