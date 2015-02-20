«Перекресток» оштрафовали за неправильное хранение мяса

Сотрудниками отдела внутреннего ветеринарного надзора Управления был установлен факт хранения без маркировки или этикетки мяса кускового (предположительно говядины или свинины) общим весом 87 кг в цехе переработки ЗАО «ТД «Перекресток», а также мяса кускового (предположительно свинины) весом 22 кг в морозильной камере мясоперерабатывающего предприятия ООО «Бургер-Тюмень». Данное нарушение является несоблюдением требований Федеральных законов «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и «О ветеринарии».