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«Перекресток» оштрафовали за неправильное хранение мяса

20 февраля 2015, 16:01
В ходе проведения внеплановых проверок госинспекторами Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам выявлены нарушения правил хранения более 100 кг продукции животного происхождения.
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Тюмень

Сотрудниками отдела внутреннего ветеринарного надзора Управления был установлен факт хранения без маркировки или этикетки мяса кускового (предположительно говядины или свинины) общим весом 87 кг в цехе переработки ЗАО «ТД «Перекресток», а также мяса кускового (предположительно свинины) весом 22 кг в морозильной камере мясоперерабатывающего предприятия ООО «Бургер-Тюмень». Данное нарушение является несоблюдением требований Федеральных законов «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и «О ветеринарии».

При посещении кафе в городе Тюмени с целью проведения проверки госинспекторами Управления выявлено хранение без ветеринарных сопроводительных документов продукции животного происхождения (грудка, ветчина, карбонат свиной, бекон венгерский) общим весом около 8 кг. Директор ООО «Ливадия» нарушил «Правила организации работы по выдаче ветеринарных сопроводительных документов», утвержденные Приказом Минсельхоза РФ № 422, а также Закон РФ «О ветеринарии».

За допущенные правонарушения должностным лицам предприятий назначены штрафы по 3 тысячи рублей.

Фото: news.tut.by

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