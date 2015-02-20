Куда пойти в выходные: 21 и 22 февраля

Куда сходить — читайте в обзоре NashGorod.ru.
21 февраля у ТРЦ «Премьер» будет проходить народное гуляние «Масленица» (на парковке у моста)! Театрализованное представление с песнями и танцами, конкурсы — с призами и подарками, игры, состязание силачей, ленточная карусель и, конечно же, сжигание чучела!
Начало мероприятия на парковке: в 15–00 часа.
Родителям с детьми лучше прийти пораньше — ведь именно в этот день в «Премьере» в 14–30 их ждет научное шоу «Прощай, зима!».
В программе — необычные опыты и эксперименты! Вам расскажут и покажут как при помощи горящей мыльной пены, вакуума, настоящего джина и много другого растопить надоевший снег. А тех, кому с зимой прощаться пока не хочется, покажут, как сделать новые сугробы! Хотите узнать, как не сгореть, поджигая масленичное чучело или задобрить весну не горящими купюрами — приходите в «Премьер»!
Приходи в «Премьер» народ — Масленица к нам идет!
Праздник «Под капотом»
Кафе «Под капотом» — это душевное место для встреч настоящих мужских компаний и всех тех, кто любит отдохнуть в теплой, уютной атмосфере и вкусно поесть.
Приглашаем к себе отметить окончание масленичной недели мужественных защитников Отечества и их жен, и деток малых, и друзей, и подруг!
Специально по случаю напекут блинов и традиционных, и необычных!
На любой вкус, каких еще свет не видывал —
Суровых богатырских, да кружевных девичьих!
Сытных и сладких, из муки различной:
Полбовой, кукурузной, гречишной, пшеничной!
Цветом обычным, да и экзотическим:
Зеленым и красным, просто космическим!
Да с припеком, да со сметанкою!
Да запить исконно русскими напитками:
Сытом, узваром, да сбитнем сладеньким!
И стар, и млад приходи, угостись, встречать весну торопись!
Выбрать бар, кафе или ресторан вы можете здесь.
«Разгульная Масленица в Казачьем подворье»
21 февраля «Разгульная Масленица в Казачьем подворье» (22 км. Велижанского тракта). Всех гостей ждут праздничные гулянья с 12 до 16 часов: Игры, песни, пляски, народные забавы шутки, конкурсы, встреча с настоящими казаками! Кулачные бои и захват крепости! Катание на лошадях и осликах! Чай для всех гостей и угощения! Блюда в казане и блинная сторожка! Розыгрыш ценных призов! Ярмарка!
Автобус с желающими проводить масленицу с казаками отъезжает в «Казачье подворье» 21 февраля в 11.00 ч., прибывает в Тюмень в 17.00 ч. Организатор: мастерская путешествий «Рыжий Слон» по телефону 8(3452)64-01-85, 8(3452)93-70-88
21 февраля, в Тюмени пройдет фестиваль «Зимние забавы». Любой желающий сможет попробовать себя в таких уникальных и новых спортивных направлениях, как волейбол на снегу, зимний гольф, или поиграть в хоккей в валенках.
21 февраля на четырех площадках областного центра пройдет фестиваль «Покупаем тюменское!». Организаторы обещают сниженные цены и качественные товары.
ТРЦ «Малахит» приглашает к себе всех жителей города Тюмени на празднование «Малахитовой Масленицы» 22 февраля в 14:00 по адресу: улица Республики, 200а.
Организаторы обещают бесплатный чай с блинами, а также выступления скоморохов, тюменских артистов, игры, конкурсы, а также катание на лошадях и квадроциклах.
Отдохнуть также можно на многих тюменских базах отдыха. На некоторых из них тоже широко отметят масленицу.
Неожиданно разбавляет мастеницу SibSub Pro&Am 2015 — самый крупный зимний контест по скейтбордингу в России. Он состоится в Тюмени с 21 по 23 февраля. На территории тюменского скейтпарка SibSub (ул. Аккумуляторная 1, стр. 1) сойдутся в противостоянии более сотни участников, чтобы выявить сильнейшего райдера России, сообщает пресс-служба Дворца творчества и спорта «Пионер». Уточнить информацию можно по тел.: 8 (3452)46-23-20.
С 21 по 23 февраля на ледовой арене спорткомплекса «Партиком» (пр. Воронинские горки, 101) пройдет первый межрегиональный турнир по хоккею «Рубиновая шайба» среди команд юношей 8 — 10 лет, посвященный 70 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Масленица в Ялуторовске
22 февраля «Сибирская Масленица» (г. Ялуторовск). Масленица празднуется в Ялуторовске с размахом на Сретенской площади. В программе праздника — концертные выступления, катание на лошадях, хороводы, конкурсы, аттракционы, ярмарка народных ремесел. Главная «фишка» Масленицы в Ялуторовске — приготовление гигантского блина на 300-килограммовой железной сковороде диаметром 3 метра, претендующее на запись в книге рекордов Гиннеса. Завершится торжество сожжением чучела масленицы.
Автобус с желающими отведать гигантский блин отъезжает в город Ялуторовск 22 февраля в 10.00 ч., прибывает в Тюмень в 19.00 ч. Организатор: мастерская путешествий «Рыжий Слон» по телефону 8(3452)64-01-85, 8(3452)93-70-88.
Эти же организаторы предлагают поездку в Турнаево на одноименную базу отдыха, где вас ждут хаски и лосята. Автобус с сибиряками отъезжает в д. Турнаево 22 февраля в 10.00 ч., прибывает в Тюмень в 18.00 ч.
А также на масленицу в село Сосновка (124 км Ялуторовского тр.) на базу отдыха «Акватория». Вас ждет широкий разгул и веселье до упада. В программе беззаботное веселье, вкусные угощения, народные игры и множество подарков для дорогих гостей! Добраться до базы в этот день можно будет самостоятельно на личном транспорте.
Выставки
Для утонченных горожан Музейный комплекс имени Словцова предлагает сразу несколько экспозиций, которые уже открыли свои двери. Это Персональная выставка Альфеи Мухаметовой «Цвет надежды», выставка «Я хочу не просто вспомнить…», посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, Выставка «Маршал В. К. Блюхер. Китайский период», посвященная 125-летию со дня рождения маршала В. К. Блюхера и 65-летию со дня образования Китайской Народной Республики, и другие.