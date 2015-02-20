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Карантин в тюменских школах продлили до 1 марта

20 февраля 2015, 14:40
Карантин в тюменских школах продлили до 1 марта.
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Тюмень

Как сообщает пресс-служба департамента образования администрации города, такое решение принял оперативный Штаб по предупреждению заболеваемости ОРВИ и гриппом. Проведение занятий по дополнительному образованию, спортивных и культурно-массовых мероприятий на данный период также отменено. Тюменские школьники пойдут на занятия 2 марта.

Напомним, карантин ввели с 13 по 23 февраля. По информации Роспотребнадзора на 10 февраля, пороговый уровень заболеваемости населения гриппом и ОРВИ в Тюменской области превышен на 27%. На прошлой неделе было зарегистрировано более 15 тысяч заболевших и уже почти 30 случаев гриппа.

Между тем с 23 марта у школьников начнутся весенние каникулы, которые продлятся до 29 марта. Как отмечают в департаменте образования г. Тюмени, каникулы отменены не будут.

Фото: dozornews.ru

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