Карантин в тюменских школах продлили до 1 марта.

Напомним, карантин ввели с 13 по 23 февраля. По информации Роспотребнадзора на 10 февраля, пороговый уровень заболеваемости населения гриппом и ОРВИ в Тюменской области превышен на 27%. На прошлой неделе было зарегистрировано более 15 тысяч заболевших и уже почти 30 случаев гриппа.