Выясняются обстоятельства падения пенсионерки с Моста влюбленных

В пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области сообщили, что по факту гибели женщины, личность которой все еще не установлена, проводится проверка. Там подтвердили, что видимых признаков насильственной смерти на теле погибшей нет. Тем не менее, на месте происшествия работает оперативно-следственная группа, назначено проведение ряда экспертиз, чтобы определить причину смерти женщины. Кроме того, устанавливаются лица, с которыми погибшая общалась накануне смерти.