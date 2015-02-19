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Выясняются обстоятельства падения пенсионерки с Моста влюбленных

19 февраля 2015, 15:42
Следователи выясняют обстоятельства гибели тюменки, тело которой было обнаружено сегодня, 19 февраля, на набережной Туры. Проводятся необходимые экспертизы.
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Тюмень

Следователи выясняют обстоятельства гибели тюменки, тело которой было обнаружено сегодня, 19 февраля, на набережной Туры. Проводятся необходимые экспертизы.

19 февраля в 7.50 дворник обнаружил на набережной Туры тело женщины пенсионного возраста. Он и вызвал скорую и полицию. По предварительной версии, озвученной полицией, женщина совершила самоубийство, сбросившись с Моста влюбленных.

В пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области сообщили, что по факту гибели женщины, личность которой все еще не установлена, проводится проверка. Там подтвердили, что видимых признаков насильственной смерти на теле погибшей нет. Тем не менее, на месте происшествия работает оперативно-следственная группа, назначено проведение ряда экспертиз, чтобы определить причину смерти женщины. Кроме того, устанавливаются лица, с которыми погибшая общалась накануне смерти.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

#Новости#Самоубийства#Тюмень#Таня#Происшествия
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