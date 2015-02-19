Водителей, блокирующих движение из-за ДТП, будут штрафовать

Если у водителей возникнут споры, то, прежде чем покинуть место аварии, они должны позвонить в полицию и получить указания: нужно ли ждать гаишника на обочине или подъехать к нему на пост. Кроме того, нужно записать фамилии и контакты очевидцев ДТП. Если же споров нет, то полицию вызывать не надо, водители должны просто оформить «европротокол» и разъехаться.