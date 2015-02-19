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Водителей, блокирующих движение из-за ДТП, будут штрафовать

19 февраля 2015, 13:25
Водителей, которые при небольшом ДТП не будут освобождать проезжую часть, будут штрафовать за «затруднение проезда». Такая норма содержится в поправках в ПДД, которые вступают в силу 1 июля 2015 года.

Согласно тексту поправок в ПДД, «если в результате дорожно-транспортного происшествия вред причинен только имуществу, водитель, причастный к нему, обязан освободить проезжую часть, если движению других транспортных средств создается препятствие». Для этого водителю надо будет сфотографировать место ДТП или снять его на видео, зафиксировав положение автомобилей друг к другу и объектам транспортной инфраструктуры, повреждения и т.д.

Если у водителей возникнут споры, то, прежде чем покинуть место аварии, они должны позвонить в полицию и получить указания: нужно ли ждать гаишника на обочине или подъехать к нему на пост. Кроме того, нужно записать фамилии и контакты очевидцев ДТП. Если же споров нет, то полицию вызывать не надо, водители должны просто оформить «европротокол» и разъехаться.

«Сейчас закон сконструирован таким образом, что, только если машины полностью блокируют дорожное движение, их можно привлечь к ответственности. С 1 июля, даже если они частично „затрудняют“ проезд», это будет считаться правонарушением», — пояснил замруководителя департамента транспорта Андрей Корнеев. Штраф в этом случае будет составлять 1000 рублей. По мнению чиновника, такое положение законодательства будет мотивировать водителя пользоваться «европротоколом».

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