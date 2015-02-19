Водитель грузовика спровоцировал ДТП и сбежал

57-летний пассажир МАЗа получил перелом руки и черепно-мозговую травму. Водитель, спровоцировавший ДТП, скрылся с места происшествия, бросив машину.
Два автомобиля Toyota Land Cruiser 200 столкнулись около полудня на перекрестке улиц Ямской и Казанской. От удара один джип отбросило на металлическое ограждение. Пострадал 52-летний водитель одного из автомобилей, он получил перелом ноги и сотрясение головного мозга. Причиной аварии стало нарушение очередности проезда перекрестка.
Также вчера на улице Федюнинского, 71 в кювет съехал автомобиль Chery. 41-летняя водитель не смогла выбрать безопасную скорость, женщина получила травму головы, ушибы и ссадины, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
Водитель в состоянии опьянения спровоцировал ДТП в девятом часу вечера на Одесской. Здесь Mitsubishi Lancer под его управлением выехал на встречную полосу, столкнулся с Toyota Vitz. 32-летняя водитель Toyota получила ушибы, у 27-летней пассажирки этого автомобиля перелом ребер и ушибы. 40-летний водитель Mitsubishi был нетрезв.
Всего за прошедшие сутки на дорогах области произошло 8 дорожно-транспортных происшествий, в них травмированы 10 человек.