Водитель грузовика спровоцировал ДТП и сбежал

Водитель в состоянии опьянения спровоцировал ДТП в девятом часу вечера на Одесской. Здесь Mitsubishi Lancer под его управлением выехал на встречную полосу, столкнулся с Toyota Vitz. 32-летняя водитель Toyota получила ушибы, у 27-летней пассажирки этого автомобиля перелом ребер и ушибы. 40-летний водитель Mitsubishi был нетрезв.