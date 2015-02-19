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Рецидивист до смерти избил человека, который его приютил

19 февраля 2015, 12:19
В Тюменской области направлено в суд уголовное дело в отношении 35-летнего Андрея Садыкова. Ранее мужчина уже был неоднократно судим, теперь он обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В ноябре 2014 года Садыков после освобождения из мест лишения свободы приехал в Заводоуковск и поселился у своего приятеля. Вечером 5 декабря пьяный Садыков пришел домой и сильно избил хозяина дома за то, что тот не истопил печь и не отремонтировал ворота. Уходя, рецидивист оставил приютившего его человека лежащим на полу. Спустя некоторое время 56-летний мужчина умер.

Вскоре Садыков был задержан и по решению суда заключен под стражу. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Заводоуковская межрайонная прокуратура утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Заводоуковский районный суд для рассмотрения дела по существу.

#Новости#Убийства#Тюменская область#Таня#Происшествия
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