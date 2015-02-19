Рецидивист до смерти избил человека, который его приютил

В ноябре 2014 года Садыков после освобождения из мест лишения свободы приехал в Заводоуковск и поселился у своего приятеля. Вечером 5 декабря пьяный Садыков пришел домой и сильно избил хозяина дома за то, что тот не истопил печь и не отремонтировал ворота. Уходя, рецидивист оставил приютившего его человека лежащим на полу. Спустя некоторое время 56-летний мужчина умер.