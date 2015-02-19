Осуждены приятели, торговавшие «солью» и «спайсом»

В декабре 2013 года Швецов на одном из сайтов нашел объявление, что требуется курьер для закладок наркотиков. Данная работа заинтересовала молодого человека, и он через ICQ связался с «работодателем». Швецов должен был из тайника забирать крупные партии синтетических наркотиков (т.н. «соли») и делать закладки, адреса которых сообщать продавцу. Зарплата была сдельная и зависела от количества сделанных закладок. Через некоторое время к Швецову присоединился его знакомый Долженко.