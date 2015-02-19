Осуждены приятели, торговавшие «солью» и «спайсом»

В Тюмени осуждены 21-летний Максим Швецов и 24-летний Максим Долженко. Они признаны виновными в совершении наркопреступлений.
В декабре 2013 года Швецов на одном из сайтов нашел объявление, что требуется курьер для закладок наркотиков. Данная работа заинтересовала молодого человека, и он через ICQ связался с «работодателем». Швецов должен был из тайника забирать крупные партии синтетических наркотиков (т.н. «соли») и делать закладки, адреса которых сообщать продавцу. Зарплата была сдельная и зависела от количества сделанных закладок. Через некоторое время к Швецову присоединился его знакомый Долженко.
Впоследствии параллельно с «солью» приятели решили заняться и сбытом спайса. Они покупали реагент, готовили курительную смесь и реализовывали ее через тайники, сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
Вскоре о деятельности наркодуэта стало известно сотрудникам наркоконтроля. В ходе спецмероприятий, проведенных с 4 по 15 апреля 2014 г., из тайников, жилища Швецова, а также у Долженко в общей сложности было изъято более 60 граммов различных синтетических наркотиков («соли» и «спайса»).
Молодые люди признаны виновными по ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети «Интернет», организованной группой, в крупном размере) и ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1. УК РФ (приготовление к незаконному сбыту наркотических средств, совершенное с использованием сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Суд приговорил Швецова к 9 годам, а Долженко — к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.