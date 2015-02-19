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Очевидцев аварии на Профсоюзной просят откликнуться

19 февраля 2015, 18:02
Жительница Тюмени Елена ищет свидетелей аварии, произошедшей утром 16 февраля на перекрестке улиц Профсоюзная и Циолковского.

Около девяти часов утра на перекрестке столкнулись автомобили Nissan Juke и Nissan Note, за рулем которого находилась Елена. По словам женщины, в ее автомобиль врезался Juke, когда она завершала маневр. На записи видеорегистратора, имеющейся у женщины, непонятно, на какой сигнал светофора двигались автомобили, поэтому тюменка обращается к жителям города с просьбой помочь разобраться в ситуации.

Очевидцы происшествия, а также водители, располагающие видеозаписями с момента аварии, могут связаться с Еленой по телефону: 748–281.

#Новости#Автомобили#Розыск#Транспорт#Маша#Общество
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