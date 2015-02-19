Очевидцев аварии на Профсоюзной просят откликнуться

Около девяти часов утра на перекрестке столкнулись автомобили Nissan Juke и Nissan Note, за рулем которого находилась Елена. По словам женщины, в ее автомобиль врезался Juke, когда она завершала маневр. На записи видеорегистратора, имеющейся у женщины, непонятно, на какой сигнал светофора двигались автомобили, поэтому тюменка обращается к жителям города с просьбой помочь разобраться в ситуации.