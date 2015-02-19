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Мама пятилетней девочки нашлась, но ребенка ей пока не отдали

19 февраля 2015, 15:23
Сотрудники тюменской полиции нашли маму пятилетней девочки, обнаруженной накануне днем по адресу улица Республики, 181. Как оказалось, женщина потеряла ребенка из вида, когда пошла в магазин, и не смогла сразу обратиться за помощью в правоохранительные органы.
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Дети

Сотрудники тюменской полиции нашли маму пятилетней девочки, обнаруженной накануне днем по адресу улица Республики, 181. Как оказалось, женщина потеряла ребенка из вида, когда пошла в магазин, и не смогла сразу обратиться за помощью в правоохранительные органы.

«Сотрудниками полиции в течение суток предпринимались меры к установлению и поиску родственников маленькой девочки. Для девочки пригласили переводчика, и девочка рассказала, кто она и где живет. В это же время в отдел полиции обратилась мать малышки. Женщина пояснила, что пошла в магазин и в какой-то момент потеряла дочь из виду. В полицию она обратилась не сразу, так как не знала контактных телефонов и боялась, что родственники, которые живут в Тюмени, будут ее ругать», — рассказали в пресс-службе УМВЛ по г. Тюмени.

Там отметили, что женщина с ребенком приехали на территорию Российской Федерации в декабре 2014 года. Их регистрация действительна до марта 2015. Разрешения на работу у женщины нет.

В настоящее время на мигрантку составлен административный протокол по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. После проверки жилищно-бытовых условий семьи ребенок будет возвращен матери.

#Новости#Дети#Тюмень#УМВД России по г. Тюмени#Поиск людей#Таня#Общество
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