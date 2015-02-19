Мама пятилетней девочки нашлась, но ребенка ей пока не отдали

«Сотрудниками полиции в течение суток предпринимались меры к установлению и поиску родственников маленькой девочки. Для девочки пригласили переводчика, и девочка рассказала, кто она и где живет. В это же время в отдел полиции обратилась мать малышки. Женщина пояснила, что пошла в магазин и в какой-то момент потеряла дочь из виду. В полицию она обратилась не сразу, так как не знала контактных телефонов и боялась, что родственники, которые живут в Тюмени, будут ее ругать», — рассказали в пресс-службе УМВЛ по г. Тюмени.