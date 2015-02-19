Мама пятилетней девочки нашлась, но ребенка ей пока не отдали

Сотрудники тюменской полиции нашли маму пятилетней девочки, обнаруженной накануне днем по адресу улица Республики, 181. Как оказалось, женщина потеряла ребенка из вида, когда пошла в магазин, и не смогла сразу обратиться за помощью в правоохранительные органы.
«Сотрудниками полиции в течение суток предпринимались меры к установлению и поиску родственников маленькой девочки. Для девочки пригласили переводчика, и девочка рассказала, кто она и где живет. В это же время в отдел полиции обратилась мать малышки. Женщина пояснила, что пошла в магазин и в какой-то момент потеряла дочь из виду. В полицию она обратилась не сразу, так как не знала контактных телефонов и боялась, что родственники, которые живут в Тюмени, будут ее ругать», — рассказали в пресс-службе УМВЛ по г. Тюмени.
Там отметили, что женщина с ребенком приехали на территорию Российской Федерации в декабре 2014 года. Их регистрация действительна до марта 2015. Разрешения на работу у женщины нет.
В настоящее время на мигрантку составлен административный протокол по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. После проверки жилищно-бытовых условий семьи ребенок будет возвращен матери.